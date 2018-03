“Una offshore no es ilegal. Es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas”, fue el argumento que ensayó ayer el presidente Mauricio Macri para defender la continuidad de Luis Caputo como ministro de Finanzas y también al resto de sus funcionarios –inclusive a él mismo y su familia– a los que cada tanto les aparece alguna nueva sociedad en un paraíso fiscal. “No hay ninguna denuncia que se haya comprobado”, continuó el Presidente en la entrevista televisiva que concedió ayer. Allí, como viene haciendo el PRO desde hace unos días, habló de su postulación para la reelección en 2019, eso sí, aclarando que todavía es muy temprano. “Si la gente decide que tengo que estar, estaré”, subrayó.

La entrevista que le concedió al programa de Canal 13 de Mariana Fabbiani, del que también participaron sus panelistas, se hizo en la Quinta de Olivos, en un clima distendido. El primer tramo se lo llevó la cuestión económica, principalmente la preocupación por los altos índices de inflación, en el que recurrió al trillado argumento de la pesada herencia.

Habló de la “inflación incubada” por la anterior administración y consignó datos erróneos sobre su primer año de gestión: afirmó que en ese período la inflación fue del 35 por ciento contra el 41 por ciento que midió el Indec. “Hoy dependemos del mundo”, admitió además el punto débil de su plan económico y, como si se tratara de otro país, sostuvo que “no podemos seguir endeudándonos como lo estamos haciendo”.

En el tramo referido a la corrupción, consideró injusto los cuestionamientos por oficialista a la titular de la OA, Laura Alonso, de quien dijo que investiga con “absoluta independencia”. Incluso sostuvo que su contador “enloquece” cuando escucha el nombre de la ex diputada del PRO –quien incluso alguna vez declaró que se casaría con Macri– por los supuestos requerimientos que siempre le pide. “Es Argentina año verde”, imaginó Macri sobre el comportamiento de su gestión en materia de corrupción. Cuando le preguntaron sobre las sociedades de Caputo, se quejó de que “si el que entra (a la función pública) tiene que andar explicando toda su radiografía de vida, qué es lo que hizo antes, con quién se asoció, con quién no”... Respecto de las offshore declaró que “son instrumentos del mundo de los negocios que los usan todos y es mentira que sean ilegales como quiere instalar el kirchnerismo”. “Una offshore no es ilegal”, agregó. “Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos”, aclaró, que es justamente lo que habría hecho Caputo.

“Yo tuve que contestar por una sociedad que existía hace 30 años, tuvimos que buscar en un sarcófago a ver si alguien sabía dónde estaban los papeles de la sociedad. Estamos frente a gente que tiene una vida anterior”, continuó Macri en defensa de los funcionarios de su gabinete cuestionados. Por supuesto, muy distinta fue su evaluación sobre la reciente liberación del empresario Cristóbal López. “El cambio de carátula es inentendible”, sostuvo, respecto a la resolución de la Cámara Federal.

Los cuestionamientos a los jueces siguieron por el lado de la inseguridad.

“La ideología nos ha jugado una mala pasada y nos ha llevado a no entender que el centro de nuestro accionar tiene que ser la víctima y que hay que cuidar a la víctima”, respondió. “Por eso en lo de Luis Chocobar tomé una opinión porque claramente necesitamos sentir que podemos caminar por las calles tranquilos”, concluyó. En este tramo dedicado a la mano dura, también se inclinó por bajar la edad de imputabilidad de delitos algo que, según sostuvo, “ha funcionado en el mundo”.

Dos semanas atrás, el PRO lanzó las candidaturas para la reelección de Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta y de inmediato volvió a los timbreos, su estrategia de campaña favorita. Ayer, en su estilo de decir sin decir, Macri volvió a la carga. “Siento que tengo un compromiso. Si la gente decide que tengo que continuar, estaré. Pero no estoy acá porque me guste el poder”, deslizó.