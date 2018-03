20: El martes 20 de marzo el aborto legal, seguro y gratuito empezó la carrera legislativa en el Congreso de la Nación. Cada diputada/o puede proponer hasta cuatro especialistas hasta el 7 de abril. En un plenario de comisiones se decidió que van a abrirse consultas y discusiones con especialistas y referentes sociales hasta mayo. La votación en el recinto podría realizarse en junio.

50.000: En el 2005 el proyecto tuvo 50 mil firmas de la sociedad civil y en el 2007 fue presentado por primera vez, en mesa de entradas, en el Congreso de la Nación.

7: veces se presentó el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación. Pero es la primera vez que el horizonte de legalizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) aparece como un objetivo posible. “Estamos muy confiadas en los niveles de apoyo y masividad del movimiento feminista. El lunes en la Quinta de Olivos, el martes en el Congreso de la Nación y en Mendoza, los pañuelazos mostraron la fuerza que tenemos”, valoriza Celeste Mac Dougall, integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

8: Son los proyectos que se van a debatir. La iniciativa central fue discutida y presentada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Hay proyectos que hablan de la ampliación de las causales. Para nosotras la clave es la legalización. También la producción pública de misoprostol y mifopristona y la garantía de la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) para que no sea un negociado de las empresas farmacéuticas. Y no queremos que se aplique la objeción de conciencia porque vimos, en experiencias internacionales, que ese tipo de artículos son una traba para la garantía del derecho. Un ginecólogo/a que atiende a una mujer o a una persona con capacidad de gestar no puede ser objetor/a de conciencia porque tiene que garantizar la práctica”, delinea Mac Dougall.

La abogada feminista Sabrina Cartabia, de Red de Mujeres, diferencia entre proyectos que buscan regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y los que pretenden obstaculizar o minimizar las demandas del movimiento feminista: “Hay proyectos que convocan a una consulta popular que dilatan una discusión que es obligatoria que se de en el Parlamento y pretenden desligar la responsabilidad del Congreso y eluden la responsabilidad de lxs representantes. Otros proyectos son regresivos y pretenden entregar subsidios de por vida de las mujeres que se hagan cargo de niñxs concebidos por violencia sexual. No es una cláusula digna para las niñas, adolescentes y mujeres que sufren violencia sexual. También hay iniciativas que buscan regular los abortos no punibles que están en nuestro ordenamiento desde 1921. El problema es que no genera garantía de prestaciones para las mujeres. Por lo que volver a insistir en este tipo de formulaciones que ya han demostrado que no son eficientes son una forma de relentizar una discusión que ya está madura para avanzar. También hay proyectos que proponen la legalización, pero con barreras, como que la mujer tenga que someterse a pasar por grupos interdisciplinarios de profesionales para acceder a la práctica y con objeciones para el acceso de las adolescentes y de las mujeres con discapacidad. Los proyectos en sintonía con el momento que vive la Argentina son los que respetan la dignidad y la salud de las mujeres”.

Además de la propuesta de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito hay una iniciativa de Sergio Wisky (CAMBIEMOS) que busca regular los abortos no punibles. Araceli Ferreyra (Frente para la Victoria) propone que no haya límites en las semanas de gestación para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y que el misoprostol lo produzca y distribuya el Estado. En un proyecto de Daniel Filmus (Frente para la Victoria) se suma la idea de un Observatorio de cumplimiento de la ley, consejerías de atención pre y post Interrupción Voluntaria del Embarazo y, también, producir y distribuir los fármacos.

71: Son las firmas de legisladoras/es que tiene el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “La propuesta no sólo tiene perspectiva de aprobarse, sino que cuenta con el impulso histórico que le dieron las 71 firmas de diputadas y diputados de todo el arco político. Pero, fundamentalmente, la fuerza del debate y de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, radica en una lucha que lleva años, mucha organización y movilización de las mujeres. Creemos en la aprobación de este proyecto porque el debate ha avanzado a pasos agigantados gracias a la lucha feminista que vive un momento histórico. Estamos promoviendo la justicia social: reconocer y ampliar el derecho que todxs tenemos a acceder a la salud pública. El Estado debe reconocer que existe este problema y actuar porque se están violando los principales derechos humanos de mujeres y adolescentes”, remarca Mayra Mendoza, Diputada Nacional de Unidad Ciudadana.

104: Son los votos a favor que tendría la legalización del aborto, 101 en contra y 50 indecisos, según sondeos de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuitos, publicados por la periodista Mariana Carbajal, en PáginaI12. En la plataforma ¡Activá el Congreso! se puede tuitear y llamar diputadxs sin intermediarixs. La web es www.activaelcongreso.org . “Cuando los ciudadanxs entran a la página ven la posición del diputadx reflejada por colores (rojo es que está en contra, verde a favor, y naranja que no se ha posicionado). Allí puede seleccionar a cualquiera para contactarse: si el usuario hace click en “twittear” automáticamente se abre su twitter con un mensaje preconfigurado (que se puede modificar) y con la diputada/o ya arrobado. Si hace click en “llamar” desde un celular, la plataforma lo redirige directamente a la opción de marcar con el número del despacho ya ingresado y su número de interno. Con Activá el Congreso buscamos hacer públicas las posiciones de nuestros representantes para darle transparencia y brindar una herramienta más a quienes lxs pusieron allí para que puedan convencerlxs, pidan explicaciones o se manifiestan si no concuerdan (o si sí lo hacen) con la decisión que están tomando”, explican las impulsoras Inti Bonomo, Maga Chirom y Mercedes D’Alessandro.

59: El 59 por ciento de la población está de acuerdo con la despenalización del aborto, según una encuesta realizada por Amnistía Internacional y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) con la consultora Quiddity, realizada entre el 3 y el 5 de marzo, a través de entrevistas telefónicas a 1561 hombres y mujeres, mayores de 16 años, de diferentes edades, nivel educativo y religión a lo largo de todo el país. El efecto de los resultados de las encuestas de opinión pública inciden en el avance en el Congreso de la Nación de la legalización del aborto. Victoria Freire Coordinadora del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas y referenta de Mala Junta analiza la perspectiva política y el impulso de las movilizaciones y sondeos: “La expectativa que tenemos es buena, porque todos los proyectos que se presentaron proponen la despenalización como mínimo y eso es un buen piso para el debate. Ahí se huele una batalla casi ganada. Además hay otro proyecto sobre la producción pública de misoprostol y eso también es muy interesante porque empezamos a poner sobre la mesa el debate sobre negocio del control del precio y distribución de los laboratorios. Lo más emocionante es que el proyecto de la Campaña es el que tiene mayor aceptación. Es tan claro eso que se le pidió una bancada simbólica para la Compaña como colectivo. El apoyo en la calle es abrumador, lo vemos en cada pañuelazo, en el 8M y en cada sondeo que hacen las encuestadoras. Estamos felices de haber llegado hasta acá y ahora vamos por todo.”

70: El 70 por ciento de las personas entrevistadas considera como muy o bastante importante que el Congreso debata la despenalización del aborto. Además, la mitad del total de los encuestados evalúa que los legisladores deben dar importancia y priorizar los derechos de las mujeres. “Mucho se ha hablado sobre si la sociedad está o no preparada para debatir sobre el aborto. Las opiniones son contundentes: para la población es un tema importante e incluso la mayoría acuerda con la posición de despenalización”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

98: Sin dudas, el trabajo de la militancia feminista, de las marchas de Ni Una Menos y del paro del 8M y el trabajo de periodistas feministas y activistas en las redes sociales ganó la batalla de la instalación pública del derecho al aborto legal. “Los números revelan que el debate que próximamente afrontará el Congreso sobre la despenalización del aborto en la Argentina se transformó en un asunto social masivo. El 98 por ciento de los entrevistados por lo menos ha escuchado hablar sobre su tratamiento”, destaca la médica e investigadora del CEDES y el CONICET Mariana Romero.

5: Casi cinco de cada diez entrevistados por Amnistia Internacional dice conocer a alguien que haya interrumpido voluntariamente un embarazo y este conocimiento permea a todas las clases sociales.

63: 6 de cada 10 personas (el 63 por ciento) piensa que la Iglesia Católica tiene que quedarse al margen del debate sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Y el 73 por ciento señala que la Iglesia realiza poco o ningún esfuerzo para que haya educación sexual y reproductiva.

91: 9 de cada 10 personas pide más información y formación y el cumplimiento en la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas primarias y secundarias. El 91 por ciento de la población pide educación sexual en los colegios. Sin embargo, solo dos de cada diez alumnos de escuelas secundarias públicas y privadas de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires reciben educación sexual integral de manera habitual, según una investigación de la consultora D’Alessio Irol, publicada por Clarín, el 18 de marzo.

80: 8 de cada 10 mujeres con un embarazo no buscado no estaban usando un anticonceptivo a pesar de tener derecho a obtenerlo gratuitamente. La médica generalista Sabrina Balaña, integrante del equipo de salud y géneros de la Fundación Soberanía Sanitaria, resalta: “Los abortos inseguros son un problema de salud pública y son producto de una obstrucción sistemática a un derecho. Hoy casi un 80 por ciento de las mujeres que cursan un embarazo no planificado y lo llevan a término no se encontraban usando un método anticonceptivo es una falla del sistema de salud. Somos responsables de esa situación. No es casual que provincias como Formosa que tiene la tasa de mortalidad materna más alta sea una de las provincias que no está implementando el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo”.

107: Son las muertes evitables de mujeres por falta de acceso al aborto legal en la Argentina, según cifras del Ministerio de Salud de la Nación, del 2016. Balaña contextualiza: “Se observa una disminución, aunque lenta pero continua, de las muertes por aborto en nuestro país en los últimos veinte años, muy probablemente por la ampliación en el acceso a métodos seguros de interrupción como el misoprostol, gracias a la multiplicación de espacios de consejerías en reducción de riesgos y daños que se desarrollan en el país desde 2005 pero que se ampliaron aún más luego del fallo de la Corte Suprema en 2012. Sin embargo, es preocupante el aumento que se observa de las muertes maternas por causas indirectas, ya que esas muertes son evitables con el marco normativo actual. Hoy una mujer que padece algún problema de salud que puede empeorar o poner en riesgo su salud o su vida por la continuación del embarazo tiene derecho a acceder a una interrupción legal del embarazo. Si sumamos las muertes maternas por aborto y las muertes por causas indirectas el uso adecuado de una herramienta como la interrupción legal del embarazo se podrían haber evitado 107 de las 245 muertes maternas que ocurrieron en 2016 en nuestro país. El efecto de la criminalización de una práctica genera que no se logre la aplicación efectiva de una política pública. Para lograr una reducción significativa de las muertes maternas en nuestro país hoy necesitamos legalizar el aborto”. ~