Arte Cinema cerró el 31 de julio y todavía “no hay una respuesta” del Gobierno acerca del reemplazo de la sala, según informan los vecinos que luchan por su recuperación. Tenía la particularidad de ser el único cine ubicado en la zona sur, la más olvidada de la Ciudad, y funcionaba además como espacio de contención e inclusión social. Recientemente, hubo una reunión poco fructífera con autoridades del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Por eso, la Asamblea de vecinxs y amigxs por la reapertura de Arte Cinema sigue en pie de lucha e invita a una proyección que se desarrollará el próximo miércoles a las 20 en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (Santiago del Estero 1029), donde se verá el documental La parte por el todo.

La emblemática sala de la calle Salta –que programaba cine de calidad a precios muy accesibles– cerró sus puertas porque el Incaa decidió no renovar el contrato de alquiler. Los vecinos no quieren perderla y se organizaron. En diciembre, se les dijo que en la Fundación Cinemateca, espacio privado y cercano, podría inaugurarse un Espacio Incaa. La Asamblea se reunió este miércoles con el vicepresidente del instituto, Fernando Lima. “Nos fue mal, porque no cumplió con lo que había dicho. Nos dijo que la Fundación no estaba interesada, que no le convenía esto”, indicó a PáginaI12 María Eugenia Fernández Andés, una de las vecinas.

No hubo una nueva propuesta. “Lima nos dijo que era el primer interesado en abrir una sala y que nosotros buscáramos lugares porque conocemos el barrio. Pero el funcionario es él: él es quien tiene que cumplir con la obligación de reemplazar la sala. No están cumpliendo con los derechos culturales. Parece que la idea es dilatar y que nosotros nos cansemos”, agregó Andés. De la reunión participaron, además, representantes del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 5 de la Ciudad, organismos que asesoran a los vecinos.