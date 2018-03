Todo es felicidad en este momento de la carrera de Juan Martín Del Potro, quien tras ganar los títulos en Acapulco e Indian Wells buscará prolongar su gran estado de forma en Miami cuando hoy (no antes de das 21 horas) se enfrente al holandés Robin Haase, un rival con el que vivió algunos episodios tensos en el pasado. El otro argentino que debutará hoy (a las 12) es Diego Schwartzman frente al chileno Nicolás Jarry.

“Qué pedazo de fantasma que sos”, le dijo el argentino a Haase en el torneo de Basilea de 2016. La furia del actual número seis del tenis mundial fue evidente cuando el holandés le complicó el juego pese a una lesión que por poco obliga su salida de aquel torneo. Aunque Delpo salió vencedor, con parciales de 6-3 y 6-4, su reacción quedó enmarcada dentro de muchas otras anécdotas que han definido su propio sello en las canchas. Una mezcla de humor y explosividad que lo hace único a la hora de jugar.

El quinto encuentro entre ambos será en la segunda ronda de Miami, un torneo que podría convertir a Del Potro, si sale ganador, en el octavo tenista con el denominado “Sunshine Double” (doble rayo de sol). Un hito sólo al alcance de quienes han ganado los Masters 1000 de California y Florida el mismo año.

La racha de once victorias consecutivas, incluyendo también el título de Acapulco, no cambia la forma de pensar de Del Potro, que quiere seguir cuidando su físico después del calvario de lesiones que sufrió y no pensar demasiado en la gran posibilidad que tiene de seguir escalando en el ranking. El argentino prefiere mantener las expectativas bajas en Miami y simplemente “disfrutar del público, de la ciudad y del juego”.

“Solo estoy disfrutando el momento que estoy viviendo”, dijo al recordar el duro camino que ha recorrido para llegar a donde está hoy entre lesiones que lo tuvieron al borde del retiro y golpes emocionales en los últimos meses como la ruptura con su ex pareja Jimena Barón y la muerte de su perro “César”.

“No estoy pensando mucho. Sé lo que he tenido que atravesar para estar en este lugar y lograr el puesto que tengo. Sigo calmado. Este será mi cuarto torneo seguido y estoy cansado mental y físicamente”, reconoció en una rueda de prensa el miércoles. Apenas tres días antes había vencido al suizo Roger Federer en una épica final en Indian Wells.

Delpo, de 29 años, vuelve a Miami como sembrado número cinco. Haase, actual número 44, viene de vencer en la primera ronda al japonés Yuichi Sugita con parciales de 6-4, 3-6 y 6-1. En el partido con Sugita, el holandés se vio agotado por el intenso sol y tuvo una discusión con el árbitro que lo objetó por su comportamiento en la cancha y la forma como le habló al japonés. “No me hables. Por qué me sigues hablando si no quiero hablar contigo. No quiero escucharte”, gritó el neerlandés al juez de silla.

El vencedor de este duelo, que es una reedición del vivido el año pasado en la “capital del Sol”, deberá enfrentar en tercera ronda al ganador del partido entre el serbio Filip Franjinovic y el japonés Kei Nishikori.

De pasar esa instancia, en cuarta ronda podría esperar el serbio Novak Djokovic, seis veces campeón de Miami. Sin embargo, Del Potro sólo piensa en el presente.