Se encendieron las alarmas en Boca, que tras el receso por la fecha FIFA deberá enfrentar a Talleres, el escolta en la Superliga. Las luces rojas enfocaron a Carlos Tevez, que ayer no se entrenó con el resto del plantel por segundo día consecutivo, y a Edwin Cardona, que se retiró antes de terminar la práctica efectuada en Casa Amarilla por una molestia muscular. El volante colombiano será sometido a una serie de estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión, mientras que en el caso del Apache se esperará a ver cómo evoluciona la molestia en su gemelo derecho y si la dolencia persiste se optará también por realizarle estudios.

Al finalizar el entrenamiento, que tuvo las ausencias de los convocados por Jorge Sampaoli (Pablo Pérez y Cristian Pavón), José Pekerman (Frank Fabra y Wilmar Barrios) y por Oscar Tabárez (Nahitán Nández), Paolo Goltz, Emmanuel Mas y Ramón Abila compartieron algunas horas en una escuela para chicos con capacidades diferentes del barrio de Saavedra. En el marco de esa actividad, Daniel Angelici, presidente del club xeneize, aseguró que la polémica que generaron sus declaraciones tras la derrota ante River por la final de la Supercopa “es un capítulo cerrado”.

“Si queremos ser bicampeones no podemos perder más puntos. Ahora viene el partido con Talleres, y hay que ganarlo. No hay margen de error”, agregó el mandamás del club de la Ribera.

“Más allá de que todos le dieron importancia a la final contra River no hay que olvidarse que Boca puede consagrase bicampeón del fútbol argentino. No es algo menor ganar por segundo año consecutivo la Superliga, porque hace más de treinta años que no ocurre en torneos largos”, completó.

El plantel conducido por Guillermo Barros Schelotto entrenará hoy y mañana y luego tendrá libres el domingo y el lunes, retomando la actividad el martes por la mañana.