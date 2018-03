Tom Gran es un ilustrador, director y guionista británico, cofundador del estudio de animación Spin Kick Bros, que antaño ganase un premio Bafta por su cortometraje Good as Goaled. Aunque el hombre tiene un proyecto tras proyecto, fichado por empresas como Disney o Mondo Media, decidió a comienzos de año obsequiarse un recreo diario para desarrollar cierto capricho personal: bosquejar una escena de pelea en la que cada día introduce un nuevo personaje, amén de crear un dibujo tan pero tan grande “que eventualmente pesará tanto que Twitter ya no me dejará que lo suba y comparta”. “Aquí va...”, anotó el inglés el pasado 1º de enero, cuando inauguró propuesta con apenas dos personajes: un muchachito de sombrero y botas tipo cowboy que da tremendo patadón a un pelado de gafas oscuras y nunchaku. A los que, al siguiente día, se sumó un cíclope lanza rayos que es pisado por el mentado pelado. Y al siguiente, un pirata con garfio y pala de pata, que pierde una pierna por los rayos del susodicho cíclope... En fin, con más de 70 días de laburo, el creciente dibujo, épico altercado a esta altura del partido, lo incluye todo: pirañas, basquetbolistas, científicos con bazuca, fantasmitas asesinos, filosos tridentes, una mujer alada, un cocinero sanguinario... Y al parecer, sin fecha anunciada de cierre, continuará la rencilla cobrando víctimas ficcionales. “Se está volviendo cada vez más difícil no repetir poses ni ideas”, se sinceró Tom los pasados días. Se muestra, sin embargo, abierto a sugerencias, para quien quiera proponerle algún bellaco novedoso, que no esté entre las decenas y decenas ya en papel.