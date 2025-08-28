La exvicepresidenta de Uruguay Lucía Topolansky, viuda de José Mujica, aseguró que la ausencia del fallecido exmandatario es como "vivir al lado de un cráter" y añadió que lo que la salva es tener algo que hacer en la vida.



Así lo dijo en una entrevista con el programa Arriba Gente de Canal 10, donde habló sobre la importancia de la militancia y de sus compañeros: "Yo me organizo la vida de modo de no estar mano sobre mano".



Topolansky también recordó que Mujica dejó tareas para la chacra ubicada en Rincón del Cerro, donde ambos convivían y detalló que ella ya se reintegró a hacer determinadas cosas de las que se había retirado por lo ocurrido.



"No me dejo el tiempo vacío, porque creo que el tiempo vacío no conduce ni a la esquina", apuntó la exvicepresidenta, quien añadió: "Cuando uno hace una opción de vida y pone su vida al servicio de una causa lo va a hacer hasta que no le den más los pies".



Finalmente, consultada por el reconocimiento internacional de Mujica y algún hecho puntual ocurrido después de su muerte que la haya sorprendido, Topolansky subrayó: "A mí lo que me sorprendió más fue el arco tan dispar de gente que fue al velorio". También habló de las muestras de afecto que le llegaron desde distintos países.

Topolansky recordó en una reciente entrevista con EFE que Mujica se enojaba cada vez que le preguntaban por su legado, aunque indicó que un día, mientras ordenaba los papeles donde 'Pepe' tomaba apuntes, encontró una frase que había dejado escrita de su puño y letra: "El mejor legado para los compañeros es que sigan luchando".



Asimismo, dijo que para ella el mejor legado de quien fue su compañero de vida es la amplitud, haciendo referencia a que el exmandatario podía hablar "con un empresario o con un peón de estancia" y siempre buscaba la forma de llegar a un acuerdo en la conversación.

Un sitio para recordar a Pepe

Mujica murió el pasado 13 de mayo en Montevideo a los 89 años, un año después de que le descubrieran un tumor maligno en el esófago. Según adelantó Topolansky, desde el Movimiento de Participación Popular (MPP) tienen pensado la construcción de "un sitio permanente" para recordar al exmandatario y mostrar "el pensamiento de Pepe".

En primera instancia la idea es realizar una exposición en la sede del MPP durante el fin de semana del 4 de octubre, cuando se celebra el Día del Patrimonio en Uruguay.

La ex vicepresidenta adelantó que allí piensan llevar “el Fusca y la bicicleta” de Mujica y los cuadernos donde escribió algunos de sus discursos “de puño y letra”. También contó que hay 56 libros firmados por la gente durante el velorio de Mujica, “más todos los que estuvieron en las embajadas”.

Todo eso luego será expuesto en un sitio a definir, “de manera permanente”.