Los primeros entrenamientos libres de la temporada de Fórmula 1 mostraron que Mercedes sigue siendo de momento el rival a batir: el británico Lewis Hamilton logró ayer los mejores tiempos en las dos sesiones iniciales del Gran Premio de Australia y comenzó “con buen pie” su intento de lograr su quinto título mundial.

Bajo un sol radiante en Melbourne, Hamilton hizo un tiempo de 1:23,931 minutos en la segunda tanda para superar por 0,127 segundo al holandés Max Verstappen, de Red Bull. El tercer crono lo consiguió el finlandés Valtteri Bottas a bordo de la otra “flecha de plata”, mientras que las Ferrari no tuvieron un buen día y quedaron en cuarto y quinto lugar de los entrenamientos. El finlandés Kimi Raikkonen concluyó a 0,283 segundo de Hamilton y Vettel a más de medio segundo del campeón mundial.

En la primera sesión, disputada más temprano, el panorama había sido similar. Hamilton lideró por delante de Bottas, con Verstappen como el tercero en discordia. Vettel se colocó entonces a casi un segundo de Hamilton.

Red Bull demostró que puede mediar en la lucha entre Mercedes y Ferrari, aunque no todas fueron buenas noticias para la escudería energética. El australiano Daniel Ricciardo sufrirá en la largada del domingo una penalización de tres posiciones debido a una infracción por exceso de velocidad durante una fase de bandera roja, por lo que el sueño de ganar por primera vez delante de su público se vio ya seriamente afectado.

El español Fernando Alonso hizo el octavo tiempo tanto en la primera como en la segunda tanda, un resultado que permite a McLaren mirar de momento con cierto optimismo sus posibilidades en la primera temporada con los motores Renault. Su compañero, el belga Stoffel Vandoorne, hizo el décimo tiempo en las dos sesiones.

“Al ser el primer día de la temporada, teníamos un montón de cosas que queríamos probar, aunque las condiciones climáticas serán cambiantes de mañana en adelante, con lo que tenemos que ser cautos con la información que hemos reunido hoy”, comentó Alonso.

El mexicano Sergio “Checo” Pérez registró por su parte el duodécimo mejor tiempo con su Force India, por detrás del Renault del español Carlos Sainz.

Una de las sorpresa de la jornada fue el buen ritmo de los Haas, que ratificaron así el sólido nivel mostrado en los tests de pretemporada. El francés Romain Grosjean hizo el sexto tiempo y el danés Kevin Magnussen el noveno.

La medida de todas las cosas, sin embargo, sigue siendo Hamilton. “Cuando vienes a la primera carrera, no tienes idea de lo que puede suceder”, dijo el británico tras el primer día de actividad oficial de la temporada. “No sabes cómo te sentirás físicamente, no sabes cómo reaccionarán los neumáticos al circuito. Pero hemos comenzado con buen pie hoy. Hemos hecho todo lo que necesitábamos”.

Vettel, en tanto, tuvo problemas de balance con su Ferrari y concluyó por detrás de Raikkonen en ambas sesiones. “Ha sido un día más bien gris, como todos los viernes”, señaló el cuatro veces campeón mundial. “No me he sentido del todo cómodo y era de esperar que Mercedes estuviera fuerte”, analizó. “Pero no estoy preocupado, sé que si hacemos lo correcto, el coche debería estar mejor”.

Hoy se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos y luego la clasificación, para el primero de los 21 Grandes Premios de la temporada, que concluye el 25 de noviembre en Abu Dabi.