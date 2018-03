Carlos Zannini recuperó esta mañana su libertad luego de que el Tribunal Oral Federal 8, a cargo del expediente por la firma del Memorándum con Irán, dispusiera su excarcelación y la de Luis D'Elía. “Estuve detenido por voluntad de los que mandan y el temor de algunos jueces”, dijo al salir del penal de Ezeiza.

El ex secretario de Legal y Técnica había sido detenido el pasado 7 de diciembre por orden del juez federal Claudio Bonadio. Ayer la fiscal Gabriela Baigún dictaminó a favor de su excarcelación y horas después el TOF 8 dispuso que tanto él como D’Elía, alojado en el penal de Marcos Paz, fueran liberados. La orden la firmaron a la madrugada las juezas Sabrina Namer y Gabriela Lopez Iñíguez, quienes al igual que la fiscal consideraron que no hay riesgo de que se fuguen y que ninguno de los dos está en condiciones de entorpecer la investigación, por lo cual pueden enfrentar en libertad el juicio por la firma del Memorándum con Irán. Nicolás Toselli, el otro integrante del tribunal, se excusó por ser familiar de uno de los testigos de caso.

Zannini salió de la cárcel de Ezeiza esta mañana y le apuntó al Gobierno y al sector de la Justicia que opera en sintonía con la Casa Rosada. Ante los periodistas que aguardaban su liberación, dijo que su detención fue producto de la “voluntad de los que mandan” y también del “temor de algunos jueces”.

“Esta es una causa que me inventaron y tiene como objetivo perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner”, afirmó el ex funcionario y analizó que con la decisión del TOF 8 a favor suyo de D'Elía "se queda sin sustento" el pedido de desafuero de la ex presidenta. “Soy un inocente que estuvo preso. Me inventaron un delito que no he cometido”, declaró en la misma línea y se mostró preocupado por el hecho de que no lo hayan absuelto.

“Voy a tratar de ir hoy a la plaza para cumplir con los 30 mil desaparecidos”, adelantó también sobre lo que tiene previsto para este día en el que se cumple un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y se prevé, como cada año, una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo.