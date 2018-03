El Tribunal Oral Federal 8, a cargo del expediente por la firma del Memorándum con Irán, dispuso ayer la excarcelación del ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini y del dirigente social Luis D’Elía. “Estuve detenido por voluntad de los que mandan y el temor de algunos jueces”, dijo Zannini al salir del penal de Ezeiza.

Zannini y D’Elía se encontraban detenidos sin condena desde el 7 de diciembre, cuando el juez Claudio Bonadio los procesó con prisión preventiva por una supuesta traición a la patria que habría tenido lugar por medio de la firma del memorándum con Irán. Por esta causa, también fueron procesados con preventiva la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el dirigente de la comunidad islámica en Argentina Jorge Khalil y Fernando Esteche. “Esta es una causa que me inventaron y tiene como objetivo perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner”, dijo Zannini. En coincidencia con él y tras abandonar el penal de Marcos Paz, D’Elía también apuntó contra el gobierno, a quien acusó de digitar su encarcelamiento junto a un sector del Poder Judicial: “Estas son causas truchas. En el fondo estas causas están armadas contra Cristina (Kirchner). Estuvimos presos durante meses por decisión de Mauricio Macri”.

La resolución que ordenó la liberación del ex secretario de Legal y Técnica y del dirigente social fue firmada en la madrugada de ayer por las juezas Sabrina Namer y Gabriela Lopez Iñíguez, luego de que el TOF 8 ordenara la inmediata liberación de ambos y de que lo dictaminara la fiscal Gabriela Baigún. Nicolás Toselli, el tercer miembro del tribunal, se excusó de intervenir porque es familiar de uno de los testigos de la causa.

El ex funcionario excarcelado se refirió a sí mismo como “un inocente que estuvo preso” y se mostró preocupado por no haber sido absuelto. Por su parte, D’Elía remarcó que “todavía hay más presos políticos en la Argentina por los que hay que luchar” y se sumó a la convocatoria por la marcha del 24 de marzo: “En el Día de la Memoria nos duelen los compañeros que fueron fusilados en José León Suárez, a los que tiraron desde los aviones. Hoy tenemos que ser miles y miles en las calles”, dijo el dirigente social.

En ese sentido, y tal como anunciaron, ambos participaron de la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo a 42 años del inicio de la última dictadura cívico-militar tras su liberación. Esto le dio a la conmemoración del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia una característica distintiva con respecto a años anteriores y la polémica en torno a la decisión del TOF 8 se coló en las repercusiones que la jornada tuvo en todo el arco político. “Hoy estamos con mas fuerza porque tenemos dos presos políticos menos. Hay que luchar por los que todavía quedan en las cárceles”, expresó en su cuenta de Twitter el diputado nacional de Unidad Ciudadana y referente del radicalismo popular Leopoldo Moreau. En seguida, el secretario de Medios Públicos del Sistema Federal que conduce Hernán Lombardi, Jorge Sigal, salió al cruce: “Hay gente que le hace mucho daño a la memoria y a la Historia gatillando términos como ‘dictadura’ y ‘presos políticos’ como si todo diera igual. Es imperdonable, ofenden a quienes de verdad sufrieron la represión y las dictaduras”, le respondió al diputado en la red social. Lombardi le mostró su apoyo a Sigal con un retwitt. Por su parte, el diputado y secretario general de La Cámpora Andrés Larroque compartió imágenes de Zannini y D’Elía participando de la caminata desde la ex ESMA hacia Plaza de Mayo, bajo el hashtag #LibertadATodxsLxsPresxsPoliticxs. En tanto, el presidente del bloque de diputados del FpV-PJ, Agustín Rossi, subió su foto con Zannini y escribió: “El abrazo tan esperado con el enorme compañero Chino Zannini”. “La persecución judicial tiene también un sentido de montar un show, mientras el año pasado la Argentina tomó deuda por 52.000 millones de dólares”, señaló desde la transmisión en vivo de Unidad Ciudadana en Facebook el diputado nacional Máximo Kirchner.