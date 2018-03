Con el capitán Lionel Messi en duda, quien por lesión ya estuvo ausente en el éxito ante Italia, el seleccionado argentino rinde ante España el último gran examen previo al inicio del Mundial 2018. El amistoso internacional se jugará desde las 16.30 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y será la última chance para muchos jugadores de ganarse un lugar en la lista definitiva de 23 representantes, que será anunciada oficialmente el próximo 14 de mayo. El DT Jorge Sampaoli, que no podrá contar con los lesionados Angel Di María, Sergio Agüero y tiene a la Pulga entre algodones, pondría como titulares a Javier Mascherano, Marcos Rojo, Ever Banega y al arquero Sergio Romero, al tiempo que debutaría Maximiliano Meza, mediocampista de Independiente. Por su parte, la Roja –de gran Eliminatoria bajo la conducción de Julen Lopetegui, sucesor del histórico Vicente Del Bosque– viene de empatar 1-1 con Alemania y no contará con dos piezas clave: el mediocampista Sergio Busquets y el media punta David Silva.

“Es ahora o nunca, porque no hay otro más; puede ser el último. Hay que tomarlo de esa manera y aprovechar la chance”, manifestó Messi a Fox Sports su objetivo de coronarse en Rusia, luego de las finales perdidas en Brasil 2014, y en las ediciones 2015 y 2016 de la Copa América. No obstante, el capitán argentino postuló como “candidatos” a Brasil, Alemania, España y Francia a ganar el Mundial por tener “un mejor funcionamiento como equipo”.

A 79 días del inicio de la competencia en Rusia, el astro rosarino afirmó que las decepciones deportivas en el conjunto nacional generaron “una deuda” para el grupo: “A la gente no le debemos nada. Hasta ahora no se dio, pero queremos sacarnos ese gusto; estuvimos cerca varias veces. Se va una generación importante, se van a cambiar muchos jugadores y nos preparamos de la mejor manera. En las Eliminatorias no pudimos prepararnos bien y ahora hay que llegar con todo”, admitió.

El goleador histórico de la Selección, con 61 tantos, aseguró que se siente “espectacular” de cara al Mundial y que prefiere jugar dos partidos por semana: “Estoy acostumbrado a eso; cuanto más juego, mejor me siento”.

Pero se puso serio ante la mención de un “club de amigos”, a propósito de su supuesta incidencia en el armado del equipo. “Es una falta de respeto para mí y para mis compañeros, porque ellos juegan en los mejores equipos del mundo y tienen trayectoria. De mí se dijeron varias cosas que no me afectan, pero me parece una locura lo que dicen sobre ellos. El Kun Agüero estuvo como suplente bastante tiempo y es amigo de toda la vida, igual que otros chicos que hacen un esfuerzo para estar. El que juega es porque se lo gana, no porque es amigo mío”, remarcó Messi, quien a su vez celebró el regreso de Gonzalo Higuaín, uno de los más resistidos por los hinchas. “Es un jugador muy importante y fundamental, pero él está porque es el goleador de la Juventus y hace goles todos los fines de semana”, dijo el crack, que asimismo confirmó que habló con Paulo Dybala, ausente en la convocatoria a estos amistosos, y no adjudicó como “un ataque” hacia su persona los dichos del cordobés sobre su posición en la cancha. “Ganar el Mundial sería cerrar todo de manera extraordinaria. Ojalá se pueda dar”, se ilusionó Messi.