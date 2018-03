FM La Patriada es una emisora de radio con antena FM (102.1, de alcance en La Paternal y alrededores), pero con penetración y sentido digital (se puede escuchar ingresando a fmlapatriada.com.ar o a través de la aplicación para dispositivos con sistema Android). Una de sus principales características es que combina una programación periodística encabezada por periodistas sub 35 con ciclos conducidos por personalidades del ámbito cultural. La mañana informativa comienza a las 7 con Crónica anunciada, con Juan Amorín, Rocío Criado y Sebastián Cazón, para darle paso a las 9 a Matías Colombatti y Oriane Fléchaire con Maldita suerte. Desde el mediodía, la grilla les da lugar a la música, el cine y los libros con Expreso de mediodía (12 a 14), Nac&Trop (14 a 16) y Olvidate! (de 16 a 17), que matizan la tarde hasta el comienzo de No vuelven más, el regreso informativo a cargo de Nicolás Mársico, Agustina Conte y Nehuén Seoane (de 17 a 19). Alejandro Apo enciende las emociones con la narración de cuentos de ayer y hoy, amenizados con música y grandes entrevistas en Tengo miedo (de 21 a 22), para luego pasarle el aire a Figueras y Ramos. Desde esta semana, además, Calamaro se hace cargo de la trasnoche con La hora de los magos (1 am), una selección musical a cargo de DJ Lotovolador. Los fines de semana, la programación de La Patriada cuenta con programas que combinan la información y la música. El humor también tiene su lugar en con Todos en cuero en Paternal (sábados de 10 a 13), conducido por Carlos Barragán junto a Gerardo Delelisi, Marcelo Chirinos y Gaby Delelisi. La radio se conjuga también con La Patriada TV y La Gaceta, conformando una experiencia colectiva que se enmarca en la organización social Proyecto Comunidad. “Las libertades individuales y públicas se encuentran seriamente comprometidas en estos momentos. Solamente en el marco de proyectos colectivos que articulen el trabajo cooperativo con las energías creativas del pueblo, es posible un espacio de comunicación libre”, afirmó Diego Murrone, coordinador general de Proyecto Comunidad.