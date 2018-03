En medio de repudio generalizado al párroco de la catedral de La Plata, Esteban Alfon, por haber pateado a una flamante licenciada de Comunicación Social que celebraba su recibida en las escalinatas de la iglesia, el conductor Nicolás Repetto volvió en tirarse de cabeza en la polémica al minimizar el gesto del cura. "Fue una nadita lo que hizo... ahora lo van a escaldar, ya sabemos cómo es esto", dijo. Las palabras del conductor chocaron contra la opinión de sus compañeras de piso que criticaban la acción de Alfon, mientras se reproducía el video con un una placa de aviso sobre la Línea 144 para asistencia contra la violencia de género.

"Lo repetimos porque parece increíble. Sí, sí, le pega una patada el cura parróco", insistía asombrada Erica Fontana, una de las conductoras del programa de Telefé El noticiero de la gente, quien junto a Milva Castellini contaban la acción violenta que Alfon tuvo contra Sofía Conte ayer en las escalinatas de la catedral.

Cuando el video corría bajo el título "El cura las echó a patadas, violenta reacción en la catedral de La Plata", Repetto abrió el paragüas con sus compañeras anticipando que diría otra de sus polémicas frases: "No se pongan amarillas, pero...", arrancó el conductor antes de tirarse de cabeza a otra polémica: "Yo quiero ver si es patada o un empujoncito".

Silva reaccionó rápidamente y le replicó: "No está bien igual.Fue horrible lo que hizo. No se hace eso". Pero Repetto continuó con su análisis: "Yo no digo que se haga. Pero tampoco es... ¡un escalón bajó!. Yo no estoy justificando, pero fue una nadita que hizo... Yo creo que lo están... lo van a escaldar, ya sabemos cómo es esto". Y remató con una broma a su compañera para cortar con el furcio: "Milva le da de 20 a 30 años de prisión fácil por eso", mientras el video seguía repitiéndose en loop con una placa que difundía la línea 144 de atención gratuita para las víctimas de violencia de género.

No es la primera vez que el conductor realiza comentarios en los que minimiza distintos tipos de violencia de género. A fines de febrero, durante una entrevista al aire con Débora Garay, la mujer que grabó y denunció a un hombre que se masturbó delante de ella, Repetto sacó a relucir su incontinencia con la temática y le lanzó: "Yo sé que no es excusa lo que te voy a decir: Hay que abrir el paragüas porque hay mucha sensibilidad con todo. No es ninguna excusa, pero la pregunta es: ¿estabas vestidad de manera sexy?". La reflexión del conductor generó una ola de repudios y lo obligó a pedir disculpas un día después.

Tras la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el periodista también protagonizó una polémica entrevista en la que recibió con un pasamontañas a Fernando Jones Huala, integrante de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, burlándose del método de protección que la comunidad mapuche se da ante la persecución que sufren por parte de las fuerzas de seguridad.