En medio de una actividad alicaída, rumores y presiones de diferentes sectores, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a negar que el Gobierno de Javier Milei esté pensando en un reseto de plan económico. En el marco de la reunión del Council de las Américas, el funcionario aseguró que "no nos vamos a mover un ápice de nuestro programa económico” y dobló la apuesta al decir que "la gente le pide al Gobierno que acelere y eso vamos a hacer”. La situación que plantea Caputo se da en el marco de reclamos del establishment, economistas afines al Gobierno y de la propia interna oficial, que plantean que el modelo está agotado y debe modificarse cualquiera sea el resultado posterior a las elecciones de octubre.

En la misma línea, el funcionario buscó restarle importancia a la decisión de la Cámara de Diputados de rechazar vetos del presidente a leyes que aumentan el gasto público, y advirtió que el gobierno se mantendrá cada vez más firme en el rumbo elegido. “Javier ya nos había advertido en febrero último que los kirchneristas se iban a venir con todo contra este modelo, que es el único que representa esperanza y les quita sus privilegios”, dijo Caputo y luego señaló: “Los argentinos tuvimos un modelo que fracasó, que gobernó 16 de los últimos 22 años en la Argentina”.

En el marco del council, Caputo continuó diciendo que "si algo quiere la gente es que aceleremos, no que aflojemos y nuestro Presidente tiene una convicción y un compromiso con las ideas de la libertad muy llamativa, pero lo que más le admiro es que tiene el carácter para sostener esa convicción una vez que llegó al Sillón de Rivadavia, eso es lo más difícil y por es nadie lo hizo en más de cien años”.

La "silla eléctrica" de Milei

“No se imaginan lo que es estar en la silla eléctrica que está el Presidente y hacer los mejor para los argentinos”, dijo Caputo ante cientos de empresarios de primera línea en el Alvear Palace Hotel.

Asimismo, destacó que la Argentina será uno de los dos países emergentes que más crecerá el año próximo, como proyectó el FMI y dijo que el modelo económico liderado por el presidente Javier Milei “no solo se mantendrá al menos por los próximos 20 años como veníamos diciendo, sino por los próximos 30”.

El jefe del Palacio de Hacienda atacó, además, los “intentos desestabilizadores de la oposición, que quedaron claramente demostrados en lo hecho por la oposición en el Congreso”. Acerca de lo que hizo la oposición en el Congreso, dijo: “Lo tomamos como una situación más, era algo que habíamos hablado con el Presidente hace meses. El Presidente nos había prevenido allá por enero o febrero, que ‘en julio o agosto se van a venir con todos’.

Para "Toto", un proceso "revolucionario"

“Estábamos preparados para esto y lo vemos casi como algo natural”, enfatizó el ministro, a la vez que explicó que la Argentina atraviesa un “proceso, que diría revolucionario, que lo está mirando el mundo entero y esos cambios generan resistencia”. Para el titular de la cartera de Economía, lo que pasó en Diputados “termina jugando a favor” del Gobierno de cara a las elecciones legislativas.

“Creo que termina jugando a favor nuestro por varias razones. Una porque la gente no es tonta, esa subestimación que hace la vieja política de la gente. Y la gente se da cuenta que lo hacen con el único objetivo de desestabilizar. Gobernaron 16 de los últimos 20 años. Heredamos la peor situación económica de la historia. Es una conclusión obvia”, remarcó.

“Este cambio lo votó la gente, no es que hicimos campaña diciendo otra cosa. Y si algo quiere la gente es que aceleremos. No que desaceleremos ni frenemos, y es lo que vamos a hacer”, dijo Caputo.

“Estuvimos a semanas de ser Venezuela, de ir a una inflación del 17.000%, una pobreza del 90%, una recesión de 15 o 20 puntos, de ver un dólar a $8.000 o más, estuvimos a semanas de eso”, advirtió.

“Cuando uno hace el contraste de ver a dónde íbamos y a dónde vamos, creo que la gente no es tonta y eso se va a ver en las urnas”, señaló Caputo.

Caputo cuestionó la actitud de los diputados de la oposición que lograron rechazar el veto de Milei a la Emergencia en Discapacidad por más de dos tercios de los votos -172 votos a favor- y ahora será el Senado el que defina.

Grinnman, "muy cómodo" con Milei

“No somos liberales desde diciembre de 2023, lo somos desde siempre, siempre tuvimos la misma postura, el mismo ADN. Estamos muy cómodos con este Gobierno, aunque nos involucramos en política partidaria”, dijo en el evento Natalio Mario Grinnman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), uno de los ceos militantes de Milei.

Y fue un paso más allá criticando a los diputados que quisieron aprobar el aumento a jubilados. “El Congreso logró ayer voltear un veto presidencial. No tengo memoria de algo así, pero más allá de eso, considero un asquito la posición de los legisladores. Los jubilados están históricamente mal. Por supuesto, los jubilados están mal pagos; han estado mal pagos históricamente, y su situación se volvió más difícil después de casi cuatro millones de nuevos beneficiarios que nunca aportaron”, concluyó.



