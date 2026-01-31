Omitir para ir al contenido principal
El senado francés a punto de aprobar la ley contra el uso de redes sociales por menores de 16 años
“Los cerebros de nuestros adolescentes no están a la venta”
El presidente Macron es un gran impulsor de la limitación. Las posturas a favor y en contra ante un problema de primer orden.
Por
Juan Francia
31 de enero de 2026 - 23:13
Los diputados votaron por amplia mayoría limitar las redes sociales.
(LUDOVIC MARIN/AFP)
