Trastienda política de los negocios y la disputa entre el Gobierno y la “T”
El estigma de Rocca y la “oficina de guerra de Techint”
La división más grande del holding está integrada por abogados que hace años interponen denuncias de dumping -como la de la última licitación contra los indios- en cada lugar en el que opera la empresa. Paolo sintió el golpe del “Don Chatarrín” de Milei y ordenó bajar las armas y pegar de un golpe a la vez. El caso expuso la foto en sepia de la burguesía nacional: un mega empresario que defiende su negocio, mientras el Presidente desarma la industria que lo rodea sin que la UIA levante la voz.