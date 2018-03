El cantante y guitarrista Felix Bushe, el bajista y artista plástico Hugh Schulte y el baterista Danny Ward sabían lo que querían hacer desde los 11 años. “Empezamos en el colegio, haciendo versiones de grandes artistas de rock como Nirvana, Blur, Led Zeppelin, Lou Reed o David Bowie; cosas para aprender a tocar”, comenta desde Londres el batero y encargado de darle el pulso a las oníricas melodías de Gengahr, que acaban de publicar Where the Wildness Grows hace sólo unos días.

Sus influencias vienen desde distintas fuentes, al punto de que su nombre surge del de un pokémon. “A John Victor, el otro guitarrista, le gusta el rock más heavy; a Hugh le encantan el funk, el soul y la world music; Felix es fan de los cantautores y del rock más tranquilo; y yo del hip hop de gente como DJ Dilla. Supongo que todo junto resulta en una mezcla bastante salvaje”, comenta Ward, admirador del notable baterista Dennis Chambers.

Salvajes pero estilizado, en apenas 5 años demostraron saber hacer lo que querían, canciones pop perfectas pero también densas y filosas. “Llena mis chicles con sangre”, cantaba Felix en uno de los temas de su primer disco (A Dream Outside, de 2015), que instantáneamente llamó la atención del público y la crítica. Con las inconfundibles gráficas de Hugh, Danny ocupándose del diseño y Felix haciendo storyboards para sus videos, Gengahr propuso un universo agradable, con melodías en falsete que recuerdan a MGMT y psicodélicos climas con reminiscencias a Tame Impala o Unknow Mortal Orchestra.

“A Dream Outside fue lo primero que grabábamos, fue un proceso de aprendizaje; pero al mismo tiempo ahí creamos nuestro sonido. Lo grabamos en una zona muy campestre, en el medio de la nada. Así que pasábamos mucho tiempo paseando por bosques o campos, y esos climas oníricos están presentes en ese disco. Queríamos que este nuevo álbum sonara más grande, así que por primera vez llamamos a un productor.” En este caso fue a Neil Comber, que trabajó con M.I.A, Django Django y Florence + The Machine.

Con la idea de rendir tributo al excéntrico Tim Smith, líder de The Cardiacs, el nombre original de la banda era RES. “Era nuestra canción preferida de The Cardiacs, pero nos llamó un tipo que tenía los derechos del nombre y nos amenazó con poner abogado, así que tuvimos que cambiarlo.” Así surgió Gengahr, adaptación del nombre del pokémon fantasma con el poder de la levitación: “Suena bien y el logo está bueno. Gengahr es como un fantasma o espíritu, realmente va bien con nuestro sonido levitante. Somos chicos de la Era Pokémon, crecimos con eso y era nuestro favorito. Es una idea muy loca la de esos animales fantásticos que no existen y que evolucionan; creo que cautivó nuestra imaginación desde chicos. Ver Pokémon es una experiencia muy loca y psicodélica, que coincide con nuestra música, ¿no?”