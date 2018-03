#Pantallazos ¿Seguís con cibermanija paranoica? El documental Unfair Game: How Trump Won, que hurga en los turbios manejos de Cambridge Analytica con la data de Facebook dirigida a campañas electorales, está disponible en el menú de DirecTV Play.

#Fiesteros La estética perdedora de pasar Semana Santa en la ciudad será honrada por la fiesta Catch-A-Paloser, con shows de El Perrodiablo, Los Peyotes, Fantasmagoria, Mamushkas, Pocavida Band, Cobra Sarli, Los Peligros, Souljunkies, Zócalo y Motorama, además de feria de vinilos y CDs (hoy desde las 20 en Niceto Club). Y también esta noche, el sello rosarino Polvo Bureau celebrará su séptimo cumpleaños con shows de Chimo, Camperas y Valle (desde las 23 en Espacio Cultural Mi Casa).

#EstaEsParaVos Proyecto Esencial estrenará su single-tributo a The Cure, The Last Day of Summer (hoy a las 23 en Santos Vega). Y el 14/6, en el Coliseo, el brit-veterano Andy Summers auto-tributará a su ex banda The Police al frente del trío Call The Police, que armó con los brasileños Joao Barone y Rodrigo Santos.

#CualquieraPuedeGooglear La Beriso aprovechará el fin de semana largo, larguísimo para meter show de estadio en la costa: hoy a las 21 en el Polideportivo Islas Malvinas, Mar del Plata.

#InmigracionDescontrolada Qué diablos, allá vamos. La popera paraguaya Stefy Ramírez se animará Uniclub (27/4), los canadienses Simple Plan la punkpopearán toda en Vorterix (22/5) y la chilena Mon Laferte bluesrrockeará en el Gran Rex (22/9).