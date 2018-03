“En todos los locales en los cuales introdujimos la modernización tecnológica al mismo tiempo hemos ampliado la plantilla de empleados. Lo que se hace es redireccionar y distribuir de forma diferente a la gente que trabaja en los locales. Primero, porque sigue habiendo cajas registradoras, entonces los cajeros continúan estando. Pero, además, hay empleados junto a las pantallas para enseñarle a la gente cómo operar con las nuevas tecnologías. Y todo este cambio implica mucha mayor complejidad en la cocina. Es decir, se necesita más trabajo atrás del mostrador”, explicó Alejandro Yapur, director divisional para la región sur de Arcos Dorados, que opera McDonald’s. El relato de Yapur, que contradice la idea de que “las máquinas reemplazan el trabajo humano”, refleja parte del programa de inversión de mil millones de pesos por parte de Arcos Dorados a lo largo de dos años, que contempla la incorporación de 1000 jóvenes al empleo formal y la renovación de locales, apertura de nuevos establecimientos y una actualización tecnológica. La empresa atiende a 4,3 millones de clientes diarios en los países de América latina.

En el marco de la realización del evento “Los Desafíos del Primer Empleo. el ingreso en el mercado laboral y la oportunidades que generan las empresas”, el gerente de Recursos Humanos de Arcos Dorados, Sergio Pivetti, relató que “en Argentina somos 17 mil empleados de Arcos Dorados y 3300 en (locales) franquiciados. El 85 por ciento de esa población de más de 20 mil personas tiene entre 16 y 24 años, es decir que somos un actor muy importante en el mundo del primer empleo joven”. El directivo también destacó la alta proporción de personal formado en la empresa en los cargos medios y altos. “En cada local tenemos un encargado responsable. La totalidad de los responsables de los locales empezó desde abajo en ese local, trabajando como cajero o en la cocina, por ejemplo. El promedio de edad de esos gerentes de negocios está en los 26 años. Además, en la mesa de liderazgo de la Argentina la mitad empezamos hace más de veinte años como empleados”.

La empresa está embarcada en su plan de inversiones de 1000 millones de pesos y la contratación de 1000 jóvenes sin requisitos de formación ni exigencia de experiencia previa. En enero se inauguró el local de Aeroparque Jorge Newbery, en donde trabajan 100 personas y se planea incorporar 20 más, mientras que el próximo establecimiento se abrirá en la ciudad de Santiago del Estero y será el primero en esa provincia. Las condiciones de contratación para los jóvenes de entre 16 y 24 años es un empleo formal con los aportes patronales correspondientes, obra social y un salario por hora que está en un 50 por ciento por encima de lo previsto por el salario mínimo, vital y móvil. “Además pueden tener una jornada part-time para estudiar. Hay un alto porcentaje de los jóvenes que trabajan en la empresa que al mismo tiempo está estudian”, contó Pivetti.

A la hora de analizar la problemática del empleo joven, las condiciones socio-económicas junto a la cuestión de género son factores centrales. Gimena De León, investigadora asociada del Programa de Protección Social de Cippec, indicó que “el 67 por ciento de las mujeres en llamada condición Ni-Ni (ni trabajan ni estudian) están cuidando a sus hijos. El 42 por ciento de las mujeres en esa condición cuenta que tuvo que dejar de trabajar y estudiar para cuidar de sus hijos. En el caso de los varones, ese porcentaje es del 13 por ciento. Es decir que la maternidad penaliza a las mujeres, acá hay una brecha de género muy grande. Es problema es todavía mayor entre las mujeres de bajos recursos que no pueden tercerizar el cuidado de sus hijos.

En este sentido, el reto más importante es que haya políticas de Estado que apunten al cuidado de los hijos”. “Por otro lado, hay una buena parte de los jóvenes que no trabajan ni estudian que buscan empleo pero no lo encuentran, hay un desacople de mercado”, agregó De León.

“El 75 por ciento de los jóvenes falla en su primera entrevista de trabajo, en parte por una mala confección del currículum”, dijo Horacio Llovet, de la Fundación Tu Primer Laburo. “Las empresas nos dicen que no les mande mujeres con hijos menores a dos años. En este punto, ser mujer es un delito. El sistema educativo, el gobierno y las empresas no están preparados para atacar estos problemas”. Desde el Gobierno de la Ciudad pusieron el siguiente ejemplo: “En la Expo Joven del año pasado se abrieron 11 mil oportunidades de empleo y sólo 4 mil lo pudieron encontrar. No se juntan la oferta y la demanda”.