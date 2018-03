TENIS: Juan Martín Del Potro perdió ante el local John Isner y se despidió de Miami

Chocó de frente con otra torre gemela

El tandilense reconoció que no soportó el desgaste físico luego de 14 triunfos consecutivos. “Conseguí resultados espectaculares. Perder en una semifinal de un masters es muy bueno, pero parece que si no gano cada torneo no sirve”, dijo.