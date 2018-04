Lejos de los actos con los que supo homenajear a su último prócer, la dirigencia radical recordó vía twitter el noveno aniversario de la muerte del ex presidente Raúl Alfonsín. Todos coincidieron en resaltar los valores democráticos del primer Presidente electo tras siete años de dictadura. Desde la Unión Cívica Radical decidieron recordar al ex mandatario a través de las redes sociales. “El día que vivió para siempre. A 9 años del fallecimiento de Raúl Alfonsín”, escribieron en la cuenta oficial del Comité Nacional. Durante el día, los mensajes en su memoria proliferaron con diversas fotos históricas publicadas por militantes y seguidores, acompañadas con el hashtag #RaúlAlfonsín. Su hijo, el ex diputado Ricardo Alfonsín, tipeó: “Gracias, viejo. Te extrañamos mucho”. Los mensajes de rigor también llegaron por parte del diputado Mario Negri, los senadores Luis Naidenoff y Julio Cobos y el gobernador Gustavo Valdés, de Corrientes. Pero las cosas cambiaron: el día que Alfonsín murió, las ansias por homenajearlo y la disputa por el protagonismo habían dado como resultado una extensa lista de oradores durante su entierro, entre los que se encontraron Daniel Salvador, Enrique “Coti” Nosiglia y hasta el peronista Antonio Cafiero.