Gerardo Milman fue a Comodoro Py en busca de despegarse del intento de asesinato a Cristina Kirchner. El diputado del PRO, imputado en una causa residual que investiga las posibles conexiones políticas con el atentado, se presentó de manera espontánea ante el juzgado de María Eugenia Capuchett y dio su versión respecto de por qué piensa que pretenden incriminarlo como supuesto "autor intelectual" del ataque. En su declaración, responsabilizó a la expresidenta por su situación y no aportó nada nuevo al expediente.

Milman llegó a Comodoro Py 2002 poco antes de las 10 e ingresó a los tribunales para exponer lo que definió como una "cronología de hechos", que podrían aportar información sobre los “autores intelectuales”. Antes de entrar a declarar, el legislador le explicó a la prensa que lo incriminaron injustamente, a raíz de la declaración de un testigo que asegura que él sabía con antelación que se iba a ejecutar el atentado. “Si existe o existiera uno o varios autores intelectuales no es en mí donde lo tienen que buscar", señaló. Además, en modo victimización, remarcó que como no tiene nada que ocultar, siempre estuvo a disposición del Poder Judicial: "Yo me autoimputé. Vine solo al juzgado a través de mis abogados a presentarme para que me investigaran y ahora, otra vez, me presento por voluntad propia".

Milman quedó involucrado en la investigación por el intento de asesinato a CFK cuando el asesor Jorge Abello declaró que el 30 de agosto de 2022 escuchó al dirigente del PRO en el bar Casablanca, frente al Congreso, decir a dos asesoras, Carolina Mónaco e Ivana Bohdziewicz, la frase "cuando la maten voy a estar en la costa". Ambas negaron haber escuchado esa frase al ser citadas a declarar y la investigación sigue desde entonces en el juzgado de Capuchetti, pese a que la parte del caso con los detenidos como autores materiales, Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, ya se envió a juicio y los tres son juzgados en un debate oral que entrará en la etapa final de alegatos desde el 13 de agosto próximo.

En sus más de cuatro horas y media de presentación, Milman señaló que fue involucrado de "manera ilegítima" en el expediente. "Vengo a negar todo hecho que me vincule con esta causa", comenzó diciendo y, rápidamente, responsabilizó a la Cristina Kirchner por su situación. Sostuvo que hay tres elementos que los enfrentaron: una investigación por el patrimonio de CFK, su oposición a la ley de medios y la trama por el arribo a la Argentina de un avión con tripulantes iraníes y venezolanos en 2022. "Estos son los motivos por los cuales yo creo que se produjo este invento, esta fantasía de que yo había participado del evento", argumentó.

Como puntos destacados de la declaración, el diputado remarcó el aumento de los efectivos dispuestos a la custodia de la expresidenta los días previos al intento de asesinato (luego de que el fiscal Diego Luciani pidiera su condena en la causa Vialidad) y la no presencia del jefe de la custodia, Diego Carbone, en el momento del atentado en Recoleta. Asimismo, resaltó las fallas del operativo de seguridad, a los que calificó "hechos curiosos". "Fernando Sabag Montiel gatilló dos veces un arma que no iba a disparar, y no fue detenido por la Policía Federal, que estaba en el Iugar", afirmó y subrayó que fue aprehendido por militantes de La Cámpora. También señaló que Brenda Uliarte, presunta partícipe del ataque, estaba en ese momento en la misma cuadra y no fue detenida, y que la custodia de la expresidenta le pidió a un testigo borrar el video del ataque. "Intentaron borrar la principal prueba de la causa", declaró. Además, recordó un mensaje que publicó el abogado Gregorio Dalbon en redes sociales horas después del hecho que expresaba: “Mi olfato me dice que el enemigo es tropa propia”. El tuit fue borrado más tarde.

Más allá de esta declaración, no aportó material nuevo al expediente. Solo manifestó que facilitaría la apertura de su celular. Cabe aclarar que el aparato no es el mismo que tenía en septiembre de 2022. “¿Usted no cambia el teléfono cada tanto? Si yo le pido un par de zapatos que usó hace diez años, ¿los tiene?”, argumentó ayer en una entrevista radial, al ser consultado por qué no tenía el teléfono de aquel momento.

En abril, Milman también había reconocido que después del ataque se eliminaron los datos de los teléfonos de sus secretarias. "Ivana eliminó cosas del celular porque contenía datos personales, de esos que hoy tienen los jóvenes", justificó. Sobre su propio teléfono, señaló: "Mi celular no fue requerido por la justicia, así que si quería podía tirarlo desde un noveno piso o al Riachuelo, o cambiarlo. Es mi propiedad privada y hago con ella lo que quiero. No tengo nada, y nadie me lo pidió", dijo.

En la previa de la presentación de Milman, surgieron versiones que aseguraban que el diputado iba a realizar una denuncia contra CFK por presunto "autoatentado". La fiscal general Gabriela Baigún, encargada de la investigación, lo calificó como un “disparate”. “Implica atentar contra la inteligencia y la profesionalidad de todos quienes actuamos desde la iniciación del sumario hasta los que actuamos en el debate. Es atentar contra la inteligencia de cada uno de nosotros”, completó. El diputado del PRO, en tanto, negó haber hablado de "autoatentado".