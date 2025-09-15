El juicio por el femicidio de Nahir Nuri Klimasauskas Viazzi continuará este martes. Durante la última audiencia del 11 de septiembre un efectivo policial identificó a Gustavo García Viarengo como el hombre que llegó al lugar tras el hecho, contradiciendo parcialmente su versión.

Aquella jornada estuvo marcada por testimonios clave, pericias digitales y la exposición de un video grabado minutos antes del crimen. La querella sostiene la acusación de femicidio, mientras la defensa insiste en la hipótesis de suicidio. El proceso continúa con fuerte expectativa en Orán.

Durante la última audiencia, del 11 de septiembre, declaró un efectivo policial que se encontraba de servicio el día del hecho. El policía relató que fue enviado al lugar donde se hallaba el cuerpo de la joven y que, al llegar, observó a dos chicas en el sitio. Tras advertir la gravedad de la situación, llamó al sistema de emergencias 911 solicitando una ambulancia y refuerzos policiales.

Según su testimonio, cerca de las 8 de la mañana, mientras custodiaba la puerta de ingreso, se presentó un hombre que dijo ser la pareja de la víctima. Afirmó que lo habían llamado para avisarle que su novia se había arrojado y que había llegado caminando desde la zona de la Plaza San Martín.

El policía identificó a Gustavo García Viarengo como ese mismo hombre. La versión del policía lo sitúa regresando al lugar después del hecho. Según lo declarado por el propio acusado, él habría estado con Nahir en el momento de los hechos, aunque su versión es que la joven se arrojó, en el contexto de una discusión. García Viarengo dijo que luego se retiró.

La familia de la víctima sostiene que García Viarengo mató a la joven y luego intentó huir a Bolivia aunque después se entregó a las autoridades.

Otro agente policial brindó detalles sobre el análisis de los teléfonos celulares de la víctima y del acusado. Se revisaron mensajes de WhatsApp, galerías de imágenes, registros de llamadas y otros contenidos. Se destacó una discusión que mantuvo con la víctima el día anterior y durante la madrugada del 19 de febrero.

En la última audiencia se exhibió un video breve extraído del celular de García Viarengo, grabado a las 6.59 de la mañana del día del crimen, en el que se observa a Nahir sentada en la cama.

El testigo explicó que su tarea consistió en rastrear las conversaciones en función de las declaraciones previas. También declaró un perito del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) encargado de realizar las imágenes utilizadas en la reconstrucción del hecho, elaboradas por otros especialistas en criminalística.

Y declararon una psiquiatra y una psicóloga del CIF que se refirieron a las dos entrevistas efectuadas al acusado a los fines de evaluarlo, hicieron mención a las técnicas empleadas para dar cumplimiento a los puntos solicitados en la pericia. Destacaron que en una pericia se trabaja con el relato que aporta la persona entrevistada.

García Viarengo está siendo juzgado por la Sala I del Tribunal de Juicio de Orán, integrada por Norma Roxana Palomo, Aldo Primucci y Aníbal Burgos Bruseghini, quienes dispusieron un cuarto intermedio hasta el martes 16 de septiembre. En esa audiencia se retomarán las declaraciones testimoniales.

El juicio continúa generando atención en la comunidad oranense, que sigue de cerca el desarrollo del proceso en busca de justicia para Nahir Viazzi Klimasauskas.