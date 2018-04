El Club Náutico Hacoaj y la Organización Hebrea Argentina Macabi presentarán el jueves próximo, a las 19.30, El Partido que no fue, en alusión al que no se pudo jugar por genocidio nazi. La presentación se hará en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, la ex ESMA. Poco antes del Holocausto, Hakoah (así se escribía) de Viena era un club muy popular, profesional, incluso campeón de la liga de Austria en 1925. Su par, Macabi de Varsovia, fundado en 1909, también era un club de muchísimos seguidores. Ambos coincidieron en Varsovia en el año 1930, cuando apenas faltaban tres años para el acceso de Adolf Hitler al poder. Y se acordó un plan de desarrollo conjunto, que nunca pudo llevarse a cabo porque el antisemitismo, el nazismo y finalmente el genocidio cortaron todas las posibilidades. El evento va a ser auspiciado por la Secretaria de Derechos Humanos, a cargo de Claudio Avruj, y en El Partido que no fue ambos clubes utilizarán réplicas de las camisetas que Hakoah y Macabi usaban en aquella época. Además, las dos instituciones adoptaron el compromiso de que una vez por año –en la semana de recuerdo de la Shoá, el Holocausto– sus equipos utilizarán la vestimenta de sus antepasados reprimidos y asesinados por el Tercer Reich.