Tras la dura derrota de la Argentina ante España la semana pasada, el diario español As dio a conocer ayer una entrevista a Lionel Messi, que saldrá en la próxima edición de la revista de la Federación de Fútbol de España. No hay precisiones sobre si sus dichos fueron antes o después de la goleada 6-1 que sufrió en Madrid el equipo que dirige Jorge Sampaoli, con el astro de testigo en la platea. Por otra parte, Nicaragua apareció como rival en el partido de despedida del público argentino antes de viajar a Europa para prepararse de cara al Mundial de Rusia (ver aparte).

“Me considero un jugador más. Al final, cada jugador es diferente y tiene sus propias características. A mí también me motiva enfrentar a otros grandes jugadores. Se trata de competir de una manera deportiva y de aprender siempre de cada partido y de cada rival”, expresó de arranque la estrella del Barcelona, que mañana en el Camp Nou recibirá a la Roma de Italia en el cruce por los cuartos de final de la Champions League.

Enseguida, Messi habló de la Selección: “Venimos de jugar tres finales: la Copa del Mundo de Brasil y dos Copas América. La exigencia es muy grande. Claro que queremos luchar por ser campeones, pero la única manera de poder llegar a pelear hasta el final es yendo poco a poco y progresando en el torneo. Espero que podamos vivir momentos lindos, como pasó en Brasil, pero también que podamos tener un final mucho más feliz esta vez”.

Cuando se le preguntó acerca de los favoritos a quedarse con el título de la Copa del Mundo, Messi no dudó: “Brasil, Alemania o España. Seguro que esas tres selecciones son de las mejores del Mundial, pero hay muchas otras que también pueden ganarlo. No habrá partidos fáciles”. Ante una hipotética final entre Argentina y España, el crack rosarino se ilusionó: “Bueno, eso querría decir que Argentina está en la final y, por lo tanto, lo firmaría ya mismo. Sería un partido especial, llevo mucho tiempo viviendo aquí y conozco bien a los jugadores, tengo amigos en la Selección Española, así que veremos. Ojalá se dé, pero siempre y cuando gane Argentina”.

Finalmente, Messi habló sobre su retiro: “No lo sé ni yo, ojalá que sean unos cuantos años más. Las ganas y la ilusión siguen creciendo cada día. Aún tengo muchos retos que me gustaría lograr colectivamente, más trofeos, más goles. Ahora mismo me encuentro muy bien, pero no sé cuándo voy a dejar el fútbol; no lo pienso todavía”.