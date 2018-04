El Centro Cultural Islas Malvinas, que se emplaza sobre el ex Casino de Oficiales del Regimiento 7 de Infantería de La Plata, exhibe una lectura sesgada e incompleta sobre la historia nacional, según denunciaron los organismos de derechos humanos en el marco de la conmemoración del 36° aniversario de la guerra con el Reino Unido por la soberanía del archipiélago. El emblemático espacio cultural, que fue refaccionado y reabierto en julio de 2016, tergiversa algunos de los acontecimientos más significativos de los que justamente fue testigo ese lugar, como el golpe contra Hipólito Yrigoyen encabezado por José Félix Uriburu, que se cuenta como una simple “renuncia”, y el comienzo de la última dictadura cívico militar, que fue directamente eliminada de esa línea de tiempo.

En las paredes del ex centro clandestino que fue cabeza del Área Militar 113, desde donde se comandaron los operativos ilegales en esa zona de la provincia de Buenos Aires, no se menciona el golpe militar encabezado por Jorge Rafael Videla. A pesar de que la Justicia comprobó que allí se cometieron delitos de lesa humanidad por los que fue condenada la plana mayor de ese regimiento, para los directores del Centro en 1976 no ocurrió nada remarcable en el país. La línea de tiempo salta desde 1956, cuando fue el “fusilamiento del coronel Cogorno y otros militares que se rebelaron al golpe militar” de 1955, hasta 1982, cuando “partieron de ese edificio miles de jóvenes conscriptos que participaron de la Guerra de Malvinas”. Nada dice del rol que tuvo la dictadura y ni siquiera se nombra al dictador Leopoldo Galtieri, quien tomó la decisión de invadir las islas en 1982. Los 23 mil combatientes que participaron en el conflicto bélico con el Reino Unido simplemente “partieron” a Malvinas.

En la página web de la municipalidad de La Plata (gobernada desde 2015 por Julio Garro, de Cambiemos) se ratifica esa versión y se agrega que, en honor a esos “jóvenes conscriptos”, se conserva sobre un ala de la plaza el portón de hierro que perteneciera al Regimiento. De nuevo, ni rastros del sangriento golpe que empujó a los soldados a una guerra perdida de antemano. Allí también, como en la línea de tiempo, se señala que el edificio “fue testigo en 1930 de la renuncia de Hipólito Yrigoyen a la Presidencia de la Nación”. Uriburu tampoco figura en la historia que cuenta el Centro Cultural, que fue reinaugurado en 2016.

Si bien el Centro fue inaugurado el 7 de agosto de 1998 y ocupa el edificio donde había funcionado –desde 1917- el Regimiento 7, en 2016 el municipio realizó una puesta en valor que incluyó la refacción de la fachada del claustro y muros interiores, con restitución de líneas de composición y molduras, vanos, y alfeizares de ventanas respetando la composición original; restauración de puertas y ventanas de madera, y la recuperación del material, sellado y realce de sus colores, según informan en la página web municipal. Les faltó restaurar el respeto a la historia nacional.