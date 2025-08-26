El gobernador Gustavo Sáenz convocó a los productores salteños a llenar la "provincia de vacas”. Lo hizo en el marco del discurso que dio en la Sociedad Rural Salteña (SRS), en el que anunció que está lista la reglamentación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) nuevo, promulgado por ley desde enero de este año.

El gobernador habló el domingo último en el marco de la Expo Rural y según fuentes del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, se prevé que la reglamentación sea publicada hoy en el Boletín Oficial.

“Después de más de dos años de trabajo intenso, hemos concluido su reglamentación”, dijo el mandatario salteño al referirse al OTBN. Con la instancia cumplida afirmó: “estamos en condiciones de iniciar una etapa de desarrollo y producción, sobre todo ganadero en Salta”, pidiendo a los productores ahondar sus esfuerzos productivos.

Entre los puntos más salientes del nuevo OTBN (el segundo que se sanciona desde 2009, cuando entró en vigencia la Ley Nacional de Bosques Nativos), se encuentra la posibilidad de reacomodar zonas marrones que pueden pasarse a verdes, color que permite realizar una producción. En total unas 700 mil hectáreas quedarían disponibles para la producción, lo que podría implicar una nueva deforestación dentro de los montes salteños.

La defensa técnica del proyecto es que se promoverá el Manejo de Bosque con Ganadería Integrada (MBGI). Afirman que esta propuesta implica dejar vegetación nativa para la cría de ganado, pasando por el suelo un “rodillo” para extraer las malezas, más no los árboles.

Quienes defienden este OTBN sostienen que de esta manera podría permitir la exportación de ganado vacuno según las condiciones establecidas por la resolución 1115/23 de la Unión Europea. La normativa prohíbe el ingreso de producciones que provengan de zonas desmontadas en 2020 o en adelante o de tierras donde persistan conflictos con comunidades locales.

El gobierno de la provincia entiende que el paso del rodillo no es un desmonte. Mientras, Greenpeace reiteró que el ordenamiento promulgado recientemente en Salta “viola la Ley Nacional de Bosques porque habilita zonas para desmontar donde el anterior no lo permitía y va a producir fragmentación de los bosques, y afectará a comunidades campesinas e indígenas”.

El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernan Giardini, entendió que en la práctica el nuevo OTBN ya viola los requisitos establecidos en la resolución de la UE.

Asismismo, sostuvo que la normativa provincial a reglamentar “beneficia a grandes ganaderos como Cresud, de la familia Elsztain”.

Añadió que va a contramando de compromisos internacionales, ya que Argentina firmó en la Cumbre Climática realizada en Glasgow en 2021, un compromiso de Deforestación Cero para el año 2030.

Recordó también que en 2019 Greenpeace presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra de las provincias del Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Salta, y el Estado Nacional, por permitir la destrucción del hábitat de los menos de 20 yaguaretés que los científicos estiman que sobreviven en el Gran Chaco Argentino, y por violar lo establecido por la Ley Nacional de Bosques Nativos. El máximo tribunal declaró su competencia en la causa y se espera su fallo.