"Si ocurre semejante apartamiento de la ley, ahí no tengo duda de que sólo queda el recurso a la reacción armada. Ahí es el deber de la Fuerza Armada restaurar el orden. Pero no creo que lleguemos a eso”, lanzó el general Luiz Gonzaga Schroeder Lessa, jefe del Ejército de reserva brasileño. La amenaza llega un día antes de que el Supremo Tribunal Federal trate el recurso de habeas corpus presentado por el ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva para evitar la prisión y poder ser candidato a presidente.

Lula, favorito en todas las encuestas para las elecciones de octubre, fue condenado por supuestamente haber recibido un departamento en el popular balneario Guarujá como soborno de la constructora OAS. Sin embargo, el ex mandatario no pasó una noche de su vida en esa propiedad y ninguna prueba pudo vincularlo efectivamente con el departamento. Eso no impidió que el Tribunal Regional Federal de Porto Alegre confirmara una condena de primera instancia y elevara la pena a 12 años y un mes de prisión.

Ese tribunal ya ordenó arrestar al líder del Partido de los Trabajadores (PT), pero el Supremo Tribunal Federal (STF) habilitó el pasado 22 de marzo tratar un recurso de habeas corpus sobre el que se pronunciará mañana. En la previa de esa decisión llega la amenaza del general Schroeder Lessa.

El militar dijo el TSF actuará como “inductor de la violencia” si deja libre a Lula y desatará “la lucha fratricida, en vez de suavizarla". En ese caso, dijo, considera que “solo queda el recurso a la reacción armada” porque “el deber de la Fuerza Armada es restaurar el orden”. Ya la semana pasada Lessa había hecho declaraciones radiales en las que aseguró que habrá “derramamiento de sangre” si Lula es candidato y que la crisis “va a ser resuelta con balas”.

El Ejército brasileño se limitó a aclarar que las declaraciones del general son “opiniones personales” y que esa institución “actúa dentro de los parámetros legales establecidos por la Constitución”.

A la amenaza de Lessa se suma el reciente ataque a tiros contra una de las caravanas que realiza Lula por todo Brasil: en Curitiba tres disparos impactaron contra un micro en el que viajajbn periodistas. Con sus recorridas, el ex mandatario sumó más respaldos y las encuestas lo sitúan con un 35 a 38 por ciento de intenciones de voto de cara a los comicios presidenciales del 7 de octubre. Segundo aparece el capitán retirado Jair Bolsonaro, candidato de ultraderecha, con un 16 a 18 por ciento.