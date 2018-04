El conflicto docente no está cerrado

Los docentes de escuelas públicas y privadas llevan adelante desde hoy un paro de 48 horas en rechazo al aumento otorgado por la provincia, que la semana pasada dio por finalizada la paritaria mediante un decreto firmado por el gobernador Miguel Lifschitz. Para Sonia Alesso, líder de Amsafé y la Ctera el cierre de la paritaria responde "a cuestiones que tienen que ver con el pacto fiscal y con la necesidad de cerrar rápido el conflicto", pero estimó que ello no va a pasar "por un tema muy sencillo: los aumentos de tarifa duplican o triplica el aumento que va a tener una maestra". Por su parte el gobernador ratificó que la provincia no se va a mover del 18 por ciento, confirmó el descuento de los días de paro y relativizó el aumento de bolsillo: "Para cada trabajador lo que se está discutiendo es nada. Para el que gana 30 mil pesos, un trabajador público o un docente, el uno por ciento son 300 pesos por mes, que es lo que valen son seis o siete kilos de pan, no creo que le cambie la vida a ningún trabajador", disparó echando más leña al fuego gremial.

En tanto sobre la decisión del Ejecutivo de cerrar la paritaria salarial por decreto, Alesso denunció que viola la ley de paritaria provincial promulgada en 2008, durante la gestión de Hermes Binner, en donde esa norma prevé otras acciones pero no el cierre por decreto. "Sostenemos que es una medida autoritaria y unilateral por más que el gobernador lo desmienta y queremos discutir esta idea que Lifschitz sostiene que cierran por decreto la paritaria docente porque otro gremio de otro sector la aceptó. Los docentes no la aceptamos y por eso exigimos que haya paritarias y que eso se discuta en la mesa que está previsto por la ley". Al ser consultada por la postura del gobernador con respecto a la discusión paritaria, Alesso consideró: "Creo que responde a cuestiones que tienen que ver con el pacto fiscal, con otras cuestiones vinculadas a cerrar rápido el conflicto que no se va a resolver porque es sencillo: los aumentos de tarifas duplican o triplican el aumento que va a tener una maestra.

Además, la titular de Amsafé dijo: "El gobierno se encargó de publicar, a través de los medios que siempre lo hacen, los sueldos que van a tener los docentes pero no publica cualquier sueldo sino los más altos y que no son muchas las personas que lo cobran. De hecho, una maestra va a tener que pagar más de luz que lo que va a recibir de aumento. Eso es lo que ha generado tanto malestar en nuestros compañeros y compañeras y por eso creemos que será un paro muy importante".

Además de la medida de fuerza, los maestros se movilizarán hoy en la capital provincial junto a los estatales de ATE, los docentes de Sadop y los trabajadores de la Salud de Siprus, entre otros gremios que cuestionan la oferta salarial de la provincia. La marcha coincide con un nuevo aniversario del asesinato del maestro neuquino Carlos Fuentealba.

Por su parte el gobierno provincial confirmó oficialmente que descontará los días a los agentes públicos que adhieren a los paros dispuestos por Amsafé y ATE. Por medio de una circular emitida por el Ministerio de Gobierno se solicitó a "las Direcciones Generales pertinentes, se practique el efectivo descuento salarial de los días no trabajados al personal de cualquier escalafón que adhiera a medidas de fuerza decididas por entidades sindicales reconocidas para la actuación en el ámbito del Estado provincial santafesino".

Lifschitz en tanto ayer volvió a defender el aumento propuesto y desmereció la pelea por sus resultados. "Son cifras muy pequeñitas las que se están discutiendo", reflexionó. "Ahora, si se calcula lo que significa ese uno por ciento para la provincia, nos da unos mil millones de pesos en el año, que para la provincia es mucho", volvió a la carga Lifschitz. "Para el resto de los ciudadanos santafesinos, mil millones de pesos es un hospital como el Heca, son 40 escuelas, son dos mil autos como los que compramos para la policía", comparó.

"Creo que hay que pensar también en el resto de los santafesinos, en los jubilados nacionales que cobran la mínima, los desocupados", disparó el mandatario provincial.

Más allá del pedido de reflexión, el secretario general de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), Jorge Hoffmann, dijo que denunciará ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado provincial, que confirmó que descontará el día no trabajado de los empleados que adhieran al paro de hoy.