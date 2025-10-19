Una muy cuestionable instrucción de la Casa Rosada habría llegado a la Dirección Nacional Electoral (DINE) y es que los votos del escrutinio provisorio a nivel nacional se acumulen y visibilicen por frentes. Como La Libertad Avanza es la única coalición que llevará el mismo nombre en todas las provincias del país, pretenden mostrar un mejor resultado que Fuerza Patria, incluso en provincias donde esto no suceda. La Dirección Nacional Electoral (DINE) estaría por publicar una resolución donde propondrán contabilizar los resultados del domingo 26 de octubre como distrito único. Esto haría que, por otro lado, se muestre a LLA en las 24 provincias, pero a Fuerza Patria se lo contabilizaría en total en 14 provincias, y aquellas donde el peronismo compite con otros sello, como Córdoba o Chaco, se contabilizarían de forma separada. Al no ser esta una elección de distrito único, desde el peronismo consideran la posibilidad como "una barbaridad", y realizarán presentaciones en la Cámra Nacional Electoral (CNE) y en juzgados federales para frenarlo.

El Partido Justicialista, el Frente Renovador y el Frente Grande, los partidos vinculados al peronismo con representación nacional, realizarán presentaciones de orden administrativa de manera preventiva tras el trascendido que advierte esta estructura diciendo que consideran barbaridad presentar al país como distrito único en una elección legislativa nacional, y a su vez, denunciarán a la titular de la DINE para que, en caso de hacer esto, se abstenga a procedimientos penales ya que lo consideran un delito, más allá de la falencia administrativa.

Esta inminente presentación de la DINE tiene una necesaria lectura política con una doble maniobra: por un lado toma la elección bajo el distrito único "Argentina" y muestra sumatoria de votos nacionales, cuando en efecto se trata de elección de diputados y senadores por provincias; y por el otro en esa cuenta nacional excluye del englobado peronista a todos los que no vayan con el sello estricto de Fuerza Patria. En provincias como Chaco, donde se presentan dos ofertas del peronismo los votos serán superiores a los que recolecte La Libertad Avanza, pero la forma de contabilizarlos indicarían lo contrario. La búsqueda del oficialismo sería lograr "pintar el mapa de violeta", incluso si el peronismo ganase a nivel nacional. Algo que a todas luces recae en una falsa trasparencia electoral. El ejemplo claro podría darse en Córdoba, con Natalia de la Sota más Pablo Carro, dos versiones del Peronismo que muy posiblemente contarán más votos que los libertarios pero se verían como menos en caso de que la DINE avance con este esquema.