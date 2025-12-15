Omitir para ir al contenido principal
Se presentó el ATP 250 de Buenos Aires, el torneo más tradicional del país
El Argentina Open, cada vez más cerca: las figuras confirmadas y... ¿Djokovic?
El certamen del Buenos Aires Lawn Tennis Club se jugará del 7 al 15 de febrero y el cuadro principal comenzará horas después del fin de semana de la Copa Davis.
Por
Pablo Amalfitano
15 de diciembre de 2025 - 22:42
Martín Jaite y el número uno nacional, Francisco Cerúndolo.
(PRENSA ARGENTINA OPEN )
