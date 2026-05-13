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Radio 750

La popularidad de Milei, en picada

Del “fenómeno barrial” al podio de los presidentes peor valorados de la región

Según el último informe de una consultora, la imagen del mandatario argentino está “en franco retroceso”. El ranking completo.

Javier Milei, Karina Milei y Manuel Adorni
JUAN MABROMATA. AFP

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