Ante un posible retroceso deliberado en los derechos
Diputados de Primero la Patria sellan un frente común con la CGT y marchan contra la reforma laboral de Milei
El encuentro tuvo lugar en la sede histórica de Azopardo durante la tarde de este lunes. En el intercambio con el triunvirato cegetista -Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello-, los diputados advirtieron que la iniciativa oficial no solo no generará empleo genuino, sino que implica un retroceso deliberado en derechos laborales y debilita la negociación colectiva.