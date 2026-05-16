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El Mundo

Teherán dice que eso va a "legitimar la agresión" de la Casa Blanca

Advertencia de Irán contra quienes apoyen la resolución de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz

La embajada iraní en la ONU se manifestó en contra del la resolución que impulsa Washington, y que de momento tiene el apoyo de varias monarquías árabes.

United Nations Security Council meets and votes on drafted resolution concerning Iran's blockage of the Strait of Hormuz Amir-Saeid Iravani, embajador de Irán en la ONU. TIMOTHY A. CLARY. AFP

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