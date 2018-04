Conforme con los últimos rendimientos, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, tiene la idea de ratificarle la confianza al equipo que le ganó a Boca 2-0 en la final de la Supercopa y a Defensa y Justicia (3-1) por la Superliga, para el segundo encuentro por el Grupo D de la Copa Libertadores –en el debut igualó 2-2 ante Flamengo–, que será mañana contra Independiente Santa Fe de Colombia.

El plantel que conduce el Muñeco se entrenó ayer en el River Camp de Ezeiza de cara al encuentro en el Monumental, aunque no hubo práctica de fútbol porque el equipo se repetiría, algo que no pasó en los once encuentros que jugó el Millonario en lo que va del año. La mañana comenzó con una entrada en calor. Luego, un grupo continuó con las actividades regenerativas. El resto realizó trabajos físicos de velocidad. La jornada finalizó con ejercicios físico-técnicos en cancha reducida. Armani; Montiel, Maidana, Pinola, Saracchi; Fernández, Ponzio, Pérez, Martínez; Pratto, Mora son los once que el entrenador quiere sostener. Por eso, a pesar de que River tiene ocho partidos en abril (tres por la Copa, cinco de la Superliga, de los que ya jugó uno), es probable que el domingo contra Racing haya pocos cambios. Por el momento, no hay lesionados y en la lista de concentrados que dio ayer Gallardo, además de los supuestos titulares, están Scocco, Bologna, Martínez Quarta, Zuculini, Palacios, De la Cruz y Borré.