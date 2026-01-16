Omitir para ir al contenido principal
Este sábado, el United recibe al City

Otro clásico de Manchester con mucho morbo

El equipo de Lisandro Martínez está pasando un muy mal momento y los de Pep Guardiola pueden darse un festín.

Manchester United's Argentinian defender #06 Lisandro Martinez arrives for the English Premier League football match between Burnley and Manchester United at Turf Moor in Burnley, north-west England on January 7, 2026. (Photo by Oli SCARFF / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /
Lisandro Martínez volvió hace poco de una larga lesión. (AFP/AFP)

