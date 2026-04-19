Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
VIVO
River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumental, minuto a minuto
-1min
River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumental, minuto a minuto
-1min
River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumental, minuto a minuto
-1min
River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumental, minuto a minuto
-1min
River vs Boca hoy: el superclásico en el Monumental, minuto a minuto
-1min
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
Fondo de Cultura Económica publicó “Los dueños de la tierra”
La novela de David Viñas que discutió la relación entre propiedad, Estado y violencia
19 de abril de 2026 - 19:38
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
David Viñas
(Rafael Yohai)
Últimas Noticias
Escrito por Gustavo NG y Néstor Restivo
El libro que explica cómo hicieron los chinos para desterrar la indigencia
Por
Fernando D'Addario
Santiago Mangoni festejó en Concepción del Uruguay
TC: El clásico del automovilismo fue para Chevrolet
Por
Jorge Dominico
Clasificó a la Intercontinental de básquet
Boca, nuevo dueño de la Liga de Campeones de las Américas
Otra actuación preocupante
Torneo Apertura: Racing empató en Mar del Plata pero jugando así, no puede llegar muy lejos
Exclusivo para
Dos fechas multitudinarias
Ricky Martin, arsenal de éxitos en el Campo de Polo
Por
Yumber Vera Rojas
El impacto de la guerra en el sector de la agricultura familiar
El ajo, en crisis ante la falta de planificación
Por
Diego Montón
Una derrota del interés soberano
Glaciares y minería: la desunión nacional
Por
Juan José Carbajales
NOTA DE TAPA Entrevista a Sol Bassa, antes de presentar en vivo "Madera Rosa", su nuevo disco
Confiar en el instinto
Por
Ivana Romero
El País
Vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv y acuerdo en IA
Milei refuerza sus lazos con Netanyahu: conferencia de prensa conjunta, halagos y anuncios
Días de lamentos para el Gobierno
Algo se viene, aunque nadie sepa qué exactamente
Por
Eduardo Aliverti
Edificio Libertad
Incendio en la sede de la Armada Argentina
Tercera visita del mandatario a ese país
Javier Milei llegó a Israel y pasó por el Muro de los Lamentos
Economía
Los mejores 20 meses
Por
Hernán Letcher
Milei empieza a tener cuestionamientos fuertes en el establishment
El Círculo Rojo habla de la corrupción “artesanal” de Adorni y teme la crisis de la clase media
Por
Leandro Renou
El "Messi de las finanzas" patea vencimientos
Caputo celebró los acuerdos que le permitirán seguir endeudando al país
Se acelera el cierre de fábricas estratégicas y aumenta la dependencia de insumos importados
Aquí ya no podemos hacerlo
Por
David Cufré
Sociedad
Se cumplen 83 años del levantamiento del ghetto de Varsovia
Oyneg Shabbes
Por
Elina Malamud
Jornada dominical agradable y con nubes
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 19 de abril
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 19 de abril
La Plaza de Mayo vibró con la música electrónica del cura Guilherme
Un verdadero lío al ritmo del papa Francisco
Por
Flavio Rapisardi
Deportes
Santiago Mangoni festejó en Concepción del Uruguay
TC: El clásico del automovilismo fue para Chevrolet
Por
Jorge Dominico
Clasificó a la Intercontinental de básquet
Boca, nuevo dueño de la Liga de Campeones de las Américas
Otra actuación preocupante
Torneo Apertura: Racing empató en Mar del Plata pero jugando así, no puede llegar muy lejos
Peligro de Wolf
Los borrachos del salón
Por
Victor Wolf