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El Mundo

Pakistán afirmó que se alcanzó un texto final del acuerdo de paz

Irán y Estados Unidos aseguran que están cerca de un acuerdo para finalizar la guerra

Sin embargo, cada país sostiene versiones diferentes sobre los términos acordados.

Abbas Araghchi
Abbas Araghchi, ministro de Relaciones Exteriores de Irán. AFP -

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