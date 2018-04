La rendición de cuentas del ministro de Finanzas Luis Caputo fue suspendida por el mismo funcionario en medio de un escándalo, después de que enviara un papelito con inscripciones y dibujos a la diputada Gabriela Cerrutti del Frente Para la Victoria. “Mis hijas tienen 11 y 13 años. No seas tan mala", decía el papel que le hizo llegar a través de un secretario.

En ese momento estaba exponiendo sus preguntas el diputado Pino Solanas, cuando la sesión se terminó por levantar después de que el mismo Caputo lo decidiera de forma unilateral, cuando aún quedaban exponer 10 diputados y senadores, según denunció la oposición. “Levantala porque vamos, dale. Vamos porque igual yo ya estoy muerto”, se pudo escuchar.que le dijo el ministro al presidente de la Bicameral, el senador José Mayans, quien finalmente accedió al pedido.

“Me manda un papelito a través de su secretario que dice ‘mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala’. Soy una diputada, es un funcionario que tiene que rendir cuentas, no puede hacer eso”, relató Cerruti tras el levantamiento de la sesión. Detalló que Caputo la miró y le hizo gestos para que agarrara el papel.

La legisladora aseguró que la actitud del ministro puede ser interpretada tanto como “una amenaza” o una “banalización”, teniendo en cuenta que en vez de prestar atención a la “seria denuncia” que se le estaba formulando; “estaba escribiendo dibujitos en un papel”. “Es machista, tilingo, todo eso”, completó.

Por su parte, el diputado y titular del PJ nacional, José Luis Gioja, consideró que el papel que Caputo le envió a Cerruti fue “una cobardía” porque habría tenido la intención de decirle “no me jodas, no preguntes”. Además, sugirió que el escándalo que derivó en el levantamiento de la sesión fue provocado por el propio ministro, quien “se fue del Congreso con la cola entre las piernas”.

El ministro de Finanzas llevaba casi cinco horas en el Congreso, donde tuvo que escuchar fuertes reproches a su participación en sociedades offshore que omitió declarar y al proceso de endeudamiento del país. Caputo repitió dijo que "el tema de las offshore no es delito", que son "como una caja de seguridad" y que la cuestión es "tenerlas declaradas"."Yo no puedo declarar algo que no es mío y que ya está declarado. Todo está bien presentado, esa tenencia no es mía", repitió.

“Las offshore se usan porque son jurisdicciones impositivamente neutras, para muchos inversores esto facilita mucho todo porque el concepto es que cada inversor paga impuestos en su jurisdicción y no tiene que entrar en este tema de doble jurisdicción”, justificó. Reiteró que no debía declarar su participación en esas sociedades porque solo actuó como "fiduciario" a nombre de un tercero y no como propietario de las acciones.