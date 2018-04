#PresenteContinuo El dúo argentino-español Fuel Fandango agitará su Aurora en Niceto Club (a las 20, gratis), los freakpoperos Shona domarán La perra suave en La Confitería (a las 20), los ingleses Erasure bailarán World Be Gone en el Luna Park (a las 21) y los tropi-rockers costarricenses Percance chapearán La banda más fiestera en The Roxy La Viola Bar (a las 20, con Pampa Yakuza) y seguirán de gira por San Miguel (mañana en XLR Club), La Plata (pasado en el Teatro Sala Ópera y el 14/4 en el Microestadio Atenas), Quilmes (12/4, Club Tucumán), Palermo (13/4, Groove) y Monte Grande (15/4 en Teatro Greison)

#Pantallazos Si te gustó la frenética peli paraguaya 7 cajas, sus realizadores Tana Schémbori y Juan Carlos Maneglia estrenan hoy en cine el thriller aventurero guaraní Los buscadores. Si te van los documentales, hoy estrena en cines La educación en movimiento, de Malena Noguer y Martín Ferrari, sobre movimientos sociales, agites populares y aprendizajes en América Latina (tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=ySriZhl9JUk). Y si flashás con monstruos mecánicos japoneses, corré que está en cartel Mazinger Z Infinity, secuela de la saga del gran Koji Kabuto (tráiler: https://www.youtube.com/watch?v=MYMXZ7Oba3Y).

#InmigraciónDescontrolada La souljazzera francesa Camille Bertault chorreará glamour en Niceto Club (19/4) y los ska-neoyorquinos The Slackers llenarán de cuadritos blanquinegros Uniclub (10/5).

#HayTablas Situación de pareja que duerme y sueños quemacabezas habrá en Mientras muero imagino huevos que se pudren, de Leandro Orellano (hoy a las 22 en Espacio Callejón, y repetirá el 12 y 19/4).