Facundo Agüero, el trabajador de 22 años internado en estado crítico desde hace un mes tras una persecución policial en Neuquén, no quedó en esa situación de salud por haberse caído de un paredón, tal como lo había relatado la fuerza de seguridad provincial. Un video reveló que el joven quedó así por haber sido víctima de una brutal golpiza de los agentes que lo acusaron de haber robado un perfume, cuyo ticket de compras fue hallado en su billetera.

Los hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad del edificio donde el joven fue detenido. Allí se lo ve entregándose a los policías, y a estos reduciéndolo primero y luego dándole golpes de puño y patadas mientras estaba tirado en el piso. Luego de esa golpiza, Agüero quedó inconsciente y tuvo un paro cardíaco.

Las imágenes publicadas por el diario La Mañana de Neuquén dieron cuenta también del momento en que el servicio de emergencias SIEN le hizo maniobras de resucitación tras haber estado varios minutos muerto.

El video confirma la versión que Adelina, la madre del muchacho, relató a Página/12 para salir al cruce de la versión policial que dijo que la víctima se había caído de un paredón de cuatro metros de altura. “La policía molió a golpes a mi hijo y lo dejó en coma y peleando por su vida”, había denunciado la mujer.

El hecho ocurrió el 8 de marzo pasado. Al día siguiente a la internación, la familia realizó la denuncia en la Fiscalía a cargo del fiscal Diego Azcárate. “Entregué evidencias y llevé fotos” del cuerpo golpeado de Facundo “porque con todo el dolor del mundo le saqué muchas fotografías a mi hijo para mostrar su estado”, dijo la mujer.

“Le pedí al fiscal que se revisen las cámaras de seguridad donde ocurrieron los hechos que, según me dijeron, fue en Periodistas Neuquinos 136. No quiero que se borre evidencia como ha pasado con muchos casos que, oh casualidad, el día que pasan las cosas las cámaras se rompen o no funcionan”, advirtió Adelina.