El legislador Marcelo Depierro, que preside la Comisión especial de seguimiento del proceso de transformación del Zoológico en Ecoparque, aseguró que es un contrasentido pretender avanzar en la licitación de los edificios históricos que están en el predio de lo que era el Zoo porteño, ahora llamado Ecoparque, porque recién para el 2023 está prevista su apertura total al público y porque no hay un Plan Maestro todavía aprobado. Depierro se preguntó cuál es el apuro si no hay un proyecto concreto sobre Ecoparque y si todavía el Gobierno porteño no sabe qué quiere hacer. “Lo único que está dando vueltas por ahora es un borrador del Máster Plan”, aseguró.

–¿En qué situación está hoy el Ecoparque?

–Está cerrado al público, se están haciendo todos los trabajos de remodelación, en este momento se está terminando de consensuar la última redacción del Plan Maestro de transformación del Ecoparque. Nos encontramos con un plan que prevé una apertura progresiva de algunos sector en el 2019, en el 2021 y una apertura total para el 2023.

–¿Qué es el Master Plan?

–Es el plan maestro que prevé todo lo que serían las obras, cuáles espacios van a ser de acceso público y gratuito, cuáles van a ser a través del cobro de una entrada, cuáles son los animales que van a quedar en lo que va a ser el futuro Ecoparque, que en su mayoría van a ser animales que por cuestiones de salud o por cuestiones de edad no pueden ser trasladados a santuarios o a otros lugares, o sea que es lo que va a definir qué animales van a quedar y en qué condiciones.

–¿En qué consiste el proyecto que presentó el Ejecutivo para concesionar los edificios históricos?

–Ingresó en las últimas semanas del año pasado un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo que preveía la concesión de unos 40 predios por veinte años. El tema es que es una ley que requiere una mayoría especial porque todas las concesiones por más de cinco años requieren acuerdo de dos tercios de la Legislatura, es una ley de cuarenta votos. En este momento está pendiente de revisión y está en estudio porque no se entiende que en un proceso que va a finalizar recién en el 2023 haya urgencia. ¿Cuál es la urgencia o el sentido de concesionar predios en este momento? ¿Por qué van a llamar a una licitación privada para poder concesionar esos predios? Y por otro lado, hay muchos de estos ámbitos que están catalogados como de protección porque son patrimonios históricos y urbanísticos de la Ciudad. Y dejar en manos de privados la restauración o la puesta en valor de estos lugares es algo que todavía tampoco fue explicado por el Poder Ejecutivo. Estamos hablando de un proceso que va a finalizar con suerte dentro de cuatro o cinco años, entonces por qué encarar una concesión ahora. No está bien explicada cuál es la urgencia en llevar adelante este proceso. Porque se está concesionando algo a veinte años que por lo menos en los primeros cuatro o cinco años, cuando esté abierto el futuro Ecoparque, la persona que gane esa concesión no va a tener uso de ese bien, por lo cual no tiene sentido avanzar hoy en una concesión.

–¿Y por qué sería por 20 años la concesión de estos edificios?

–En el proyecto original eran 30 años, ahora la propuesta que hay del Ejecutivo es que se baje a 20, pero esa pregunta nos la hacemos todos. Porque tampoco hay una valoración económica de cuánto sale la puesta en valor llegado el caso de los predios que van a otorgar. No sabemos si valen cien mil pesos, un millón o diez millones. Y eso es lo que hace que un predio se tenga que concesionar por cinco, diez o veinte años. Y sin eso no se puede saber cuál sería el plazo de recuperación que sería lógico como para que el concesionario pudiera recuperar la inversión. La verdad, los veinte años son tan arbitrarios como los treinta del proyecto original.

–¿Qué hay detrás de estas concesiones?

–Sinceramente no lo sé, porque no sé cuál es el negocio para el privado también recibirlo en este plazo. Hubo en noviembre del año pasado todo un movimiento en el Ministerio de Modernización, que estaba a cargo de Andy Freire, que se estaba yendo del Ministerio y asumiendo como legislador, un Ministerio que ahora a partir de la nueva ley de ministerios que envió el Poder Ejecutivo va a desaparecer y se va a fusionar con el Ministerio de Educación. Me parece que podría haber una urgencia por parte del ministerio, ante la posibilidad cierta de desaparecer o al cambiar el titular, de avanzar en este proceso de concesiones.

–¿Hay un tema de desconocimiento general, entonces?

–Lo que a mí me parece más complicado de todo esto, el proceso de transformación del zoológico se inició ya hace un año y medio, hay animales que fueron relocalizados, animales que fueron enviados a santuarios, y todo esto se hizo sin que existiera un Plan Maestro aprobado. El plan maestro es teóricamente lo que va a articular todo, desde qué animales se van a trasladar y cuáles no, en qué condiciones, cuáles son los estudios que hay que hacer, cuál va a ser el seguimiento posterior de ese animal que se trasladó para ver si está garantizada la calidad de vida y todas las cosas por las cuales se lo llevaron de acá de Buenos Aires. Es un proceso que se está avanzando por la parte institucional y por la parte legal, en una dinámica totalmente distinta a lo que se está viendo en la vida real. Están avanzando mucho en un montón de decisiones, como estas de las concesiones o de los traslados, sin que todavía esté aprobado por parte del Poder Ejecutivo un Plan Maestro que regule todo esto. Se está avanzando sin nada que respalde las decisiones que se están tomando en este momento.

–¿Hay una fecha para definir cuál es el Plan Maestro que se va a llevar adelante?

–El Master Plan está en un proceso de redacción, se hizo una versión definitiva en el Poder Ejecutivo, esa versión definitiva, sé por organizaciones de bienestar animal que están involucradas en toda esta problemática, que les dieron traslado para que ellos pudieran opinar y realizar modificaciones, ya tuvo esa devolución por parte de las organizaciones. No sé qué modificaciones se van a aceptar y cuáles no por parte del Poder Ejecutivo, que estaría trabajando en un texto de redacción final del Master Plan con las propuestas del Ejecutivo, con las propuestas de las organizaciones y sobre esto consensuar un texto definitivo. Un plazo no hay, es algo que se viene trabajando desde hace más de un año, pero lo lógico sería que esté en un mes, mes y medio.