Hoy a las 18.30 en Moreno y el Río el espacio Nuevo Encuentro cita a concentrarse en respaldo del ex presidente brasileño Ignazio Lula Da Silva. Señalan que "Lula, el PT y el pueblo brasileño nos necesitan juntos. El avance de la derecha para imponernos políticas en contra de nuestros derechos no para y nosotros debemos hacerle frente. Tomemos otra vez las calles para bancar a nuestro pueblo hermano. Van en contra de Lula por lo que él representa. Defendamos la patria grande para todos", dice el comunicado. Además, mañana en la reunión del Consejo Directivo de la Universidad Nacional de Rosario, la Facultad de Humanidades y Arte presentará formalmente su propuesta para entregarle un Doctorado Honoris Causa a Lula, tal como se hizo recientemente con el ex presidente de Ecuador Rafael Correa.