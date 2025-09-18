Con un acto en la explanada del Centro de Justicia Penal, trabajadores judiciales de la provincia denunciaron una vulneración de derechos laborales, por cuestiones relaciadas con la nueva Constitución provincial. Según detalló Jorge Perlo, secretario ejecutivo del sindicato que los nuclea, presentaron un recurso de amparo para solicitar que se declaren inconstitucionales dos cláusulas de la reforma que tienen que ver con el tema de traspasos de un grupo de trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial. En ese sentido, cuestionaron: "Es un avasallamiento a nuestros derechos laborales".

La acción judicial que presentaron ayer recayó en el Juzgado Civil y Comercial N° 11 de Rosario. Perlo habló de los motivos de la presentación: "El jueves 11 entró en vigencia la nueva Constitución y nació avasallando los derechos legítimos de los trabajadores y trabajadoras judiciales que prestan servicio en el MPA, en el Servicio Público de la Defensa Penal, en las defensorías civiles y en el Ministerio Pupilar. Esos trabajadores y trabajadoras son llevados sin su consentimiento al nuevo Ministerio Público que está fuera del Poder Judicial y acaba de crearse con esta Constitución, donde van a estar el Ministerio Público de la Acusación y el de la Defensa", sostuvo Perlo.

"Los pasan a través de dos cláusulas que llamaron transitorias. En la 17 traspasan a quienes trabajan en el MPA y la defensa penal, de manera inmediata al nuevo Ministerio Público; y en la 18, a quienes trabajan en las defensorías civiles y el Ministerio Pupilar, tienen que esperar una ley que organice ese traspaso y también van a pasar de manera inmediata. Es decir que pasan a un lugar fuera del Poder Judicial", sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que "en ambas cláusulas dice que se respeta la remuneración, pero ¿cuál remuneración? La de hoy, porque nada dice en el futuro. Nosotros tenemos la ley 11.196, que habla de la ley salarial de los agentes del Poder Judicial. También hablan de normas que protejan el derecho a la carrera, pero ¿a qué carrera? Si nos sacan del Poder Judicial, la carrera que estamos haciendo es dentro del Poder Judicial".

Ante esa situación, presentaron "un amparo por la inconstitucionalidad de esas dos cláusulas, que de transitorias no tienen nada, porque el traspaso que pretenden es permanente y definitivo", aseguró Perlo. Además, sostuvo que "en ningún apartado de la ley de necesidad de la reforma habilita a la convención a decidir el traspaso de personal, y menos de personal del Poder Judicial a un Ministerio Público nuevo, y ahí hay otra contradicción, porque hay un artículo que dice que en los casos de reforma parcial la reforma no puede pronunciarse sino sobre los artículos o materias designados por la ley. Esa ley no habla de traspaso de personal".

Para el sindicalista, "lo que más nos perjudica es que vulnera nuestros derechos adquiridos, porque en ningún momento se nos permitió la opción de quedarnos en el Poder Judicial o pasar al nuevo Ministerio, por elección. Y nosotros concursamos para el Poder Judicial, juramos en el Poder Judicial, elegimos hacer nuestra vida laboral en una carrera dentro del Poder Judicial, y como ya dije, no nos pueden sacar de un plumazo del Poder Judicial".