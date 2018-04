"Siempre estuve tranquila, la que tenía que estar sentada acá era Mercedes Paz, y no yo", señaló ayer Lorena Verdún (foto) , tras ser sobreseída. La ex pareja de Claudio "Pájaro" Cantero siempre se mostró relajada en las audiencias y no se calló, como cuando acusó a gritos a policías de la ex División Judiciales, a Luis Paz y al juez Juan Carlos Vienna. La fiscalía quiso que la condenaran a 6 años como prestanombre, pero el Tribunal la consideró inocente. La hija de Luis Paz era pareja del Pájaro cuando a este lo mataron, "pero no la trajeron acá", dijo. Verdún sostiene que la procesaron por reclamar los bienes de sus hijos cuando Cantero murió. "Yo era muy molesta para esta causa", dijo y agregó sobre la condena a su ex cuñado, Guille: "Me resultó insólita e injusta". También se quejó por la presencia del ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. "Me sonó raro; como que a los Cantero sí o sí los tenían que condenar", dedujo.