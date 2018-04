El conflicto laboral en Carrefour tuvo ayer su primera reunión en el Ministerio de Trabajo. Dos directivos del supermercado francés, los abogados del Sindicato de Comercio y funcionarios del ministerio asistieron a un encuentro edulcorado, en donde se habló de “mantener las fuentes de trabajo”. Mañana se realizaría la segunda reunión en la cartera laboral. En el sector vislumbran que Carrefour intentará acordar un número muy grande de despidos aunque inferior a los 3 mil que se rumorea desde hace semanas.

Carrefour presentó la semana pasada un procedimiento preventivo de crisis ante el Ministerio de Trabajo. Es la primera vez que una gran cadena de supermercados apela a ese recurso. Entre los directivos de las empresas del sector y los dirigentes gremiales de Comercio no terminan de confeccionar una lectura consistente sobre la situación. La jugada de Carrefour, si no fue consultada con el Gobierno, es extremadamente audaz: se trata de uno de los cinco principales empleadores del sector privado en un sector sensible del humor social y en un momento de debilidad relativa del Gobierno, luego de un flojo primer trimestre en términos económicos. Sólo abona esa teoría la llegada a comienzos de año del francés Rami Baitieh como CEO de la filial local de Carrefour, un outsider que viene a llevar adelante el plan de achique global de la empresa, presentado el 23 de enero en París.

La otra interpretación, que puede convivir con la anterior, es que la empresa haya negociado la presentación de un plan muy ambicioso de despidos (3 mil cesantías y el cierre de once sucursales) para terminar aprobando un número inferior, aunque alto. Los supermercadistas recuerdan que el jefe de Gabinete del secretario de Comercio, Miguel Braun, es José Ignacio García Hamilton, quien se desempeñó como director de Legales de Carrefour entre abril de 2007 y febrero de 2016. Además, Carrefour pidió a los demás supermercados que no salgan a plantear que hay un problema sectorial. Al encuentro de ayer asistieron por parte de la empresa Leonardo Scarone y Diego González. Por el lado del gremio, Alberto Tomassone y Jorge Barbieri.