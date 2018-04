Luego de otra gran actuación en el arco de River, Franco Armani reclamó un lugar en el seleccionado argentino y puso en aprietos a Jorge Sampaoli, en momentos en que el DT define la lista de jugadores que llevará a Rusia. “Trabajo desde hace años para estar en la Selección. Espero el llamado, ojalá se pueda dar. Es una oportunidad única estar en un Mundial, pero ésa es una decisión del técnico”, declaró la figura excluyente del 2-0 frente a la Academia por la Superliga. La presión también llegó de parte de su técnico: “Por el nivel que tiene, es un jugador de Selección”, sentenció Marcelo Gallardo. Asimismo, el ex arquero de Atlético Nacional de Medellín tendría otra vía para viajar a Rusia, ya que al estar casado con una mujer colombiana le permitiría obtener también la ciudadanía de ese país. Y José Pekerman, seleccionador cafetero, sigue dicha alternativa muy de cerca.

Las buenas prestaciones de Armani desde que este año se apropió del arco riverplatense hacen dudar a Sampaoli, ya que el 1 está más que considerado y tendría chances de estar entre los tres guardametas que viajen a Rusia.

Sergio Romero, titular de la Selección, cuenta con una extensa trayectoria. Y si bien es el arquero con más partidos con la casaca nacional, no tiene continuidad en Manchester United, su club. El entrenador casildense probó en la gira europea a Wilfredo Caballero, de buena actuación con Italia, que luego quedó opacada por el 6-1 que le infligió España a la Argentina en Madrid. En esos amistosos, Nahuel Guzmán fue el tercer arquero convocado.

Así las cosas, Armani espera poder hacerse un lugar a último momento. Nunca fue llamado a la Selección, pese a haber sido multicampeón con Atlético Nacional de Colombia. Volvió a la Argentina y en particular a un River muy necesitado de un arquero con espaldas que pudiera cubrir el hueco que hace casi dos años dejara la salida de Marcelo Barovero, dado que ni Augusto Batalla ni Germán Lux dieron la talla. Núñez es una gran vidriera, al punto que Sampaoli fue el domingo al Cilindro y Armani se lució: tuvo como mínimo seis intervenciones claras y cerró su arco ante cada avance racinguista.

“En cada partido tengo que demostrar por qué me trajeron”, dijo Armani tras el encuentro ante la Academia, y añadió: “La atajada más difícil fue la primera de todas porque me patearon desde afuera del área y tuve que reaccionar cuando estaba tapado. En realidad fui exigido en todo el partido. De todos modos, creo que mi mejor partido fue la final de la Supercopa contra Boca, porque era un clásico decisivo y no veníamos bien. Fue clave porque desde ahí empezamos a obtener resultados y a ganar”.

Sampaoli anunciará el 14 de mayo la lista de 23 que llevará a Rusia para soñar con una tercera estrella, y podría completar el cupo hasta 35 que permite ahora la FIFA con futbolistas en reserva. Las dudas que actualmente atraviesan a la Selección hacen que Armani aspire a tener un cupo. De no ser así, al contar con doble ciudadanía, Armani podría optar por defender el arco de Colombia. Seguro que Pekerman lo espera con los brazos abiertos.