Rosario se sumó al debate

Pasado el mediodía cientos de mujeres comenzaron a llegar a la plaza San Martín con sus pañuelos de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito e inauguraron los "martes verdes" en la esquina de Córdoba y Moreno, en consonancia con el inicio del debate del proyecto de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso. Movilizadas y hermanadas, las organizadoras coincidieron en que Rosario no podía quedar al margen del debate. El secretario de Salud municipal habló en el Congreso.

Una pantalla con la transmisión de lo que dijeron cada uno de los expositores en el Parlamento; muestras de fotografías, un marco que proponía "Yo voto por aborto legal" y varias rondas de mates llenaron la esquina de la plaza. En el centro, se colgaron pañuelos gigantes. Además, a menos de una hora de iniciada la movida, una caja con más de 200 pañuelos verdes de la Campaña quedó vacía. La idea es llevarlos cada martes.

En Rosario hace seis años que no mueren mujeres por aborto en los centros de salud y hospitales municipales. Esto tiene que ver con que hace 11 años se trabaja a partir de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que la ley nacional contempla. Además, se entrega misoprostol, avalado por la Organización Mundial de la Salud.

En diálogo con Rosario/12, el secretario de Salud municipal, Leandro Caruana, se refirió a "la confluencia del camino que iniciaron las organizaciones y las mujeres de un gobierno con decisión política de generar políticas públicas que acompañen y escuchen con equipos comprometidos que nos ayudaron en el mejoramiento de los indicadores sanitarios". En el Congreso contó la experiencia de la ciudad, que lleva 30 años en materia de salud sexual y reproductiva: "Nos parecía fundamental sumar al debate que se está dando, que tiene que ver con mayor autonomía, mayor derecho sobre el cuerpo y sobre las decisiones. También mayor democracia". "Rosario ha priorizado la salud pública con presencia territorial a no más de 15 cuadras de cada uno de los vecinos de un centro de salud, y esto tiene que ver con una salud pública con una clínica centrada en el vínculo, en un acompañamiento estable a familias, y es en ese marco que se avanzó en políticas de salud sexual y reproductiva que tienen que ver por supuesto con un gran compromiso de los equipos, con las organizaciones de mujeres que nos fueron marcando el camino".

"Cuando hablamos de embarazo adolescente, otra situación que tiene que ver también con la asimetría de los sexos sobre todo en la adolescencia temprana, hemos tenido, en 5 años, un descenso lento, progresivo y sostenido de la tasa de fecundidad en el embarazo adolescente", agregó.

En la plaza, la propuesta fue organizada por la Campaña y decenas de organizaciones se sumaron. "No queremos que la historia nos pase por el costado", dijo Sofía Botto, coordinadora de Mumalá Rosario. "Es un momento en el que no nos podíamos quedar en otro lado y no podíamos presenciar solo nosotras este debate, porque es la primera vez que el Congreso va a debatir una amplitud y una ley de aborto legal para todas las mujeres. También nos parecía oportuno que ese debate se dé en el espacio público, porque la primera batalla que ganamos es el debate con la sociedad. Tanto la Campaña como las organizaciones venimos hace muchos años de instalar la problemática del aborto como un tema de salud pública que tiene que ver con la decisión de las mujeres y que impacta directamente en nuestras vidas. No podíamos quedarnos afuera", aseguró.

La idea es repetir la actividad cada martes de abril y mayo. "No queremos que quede entre cuatro paredes. Hay un montón de personas interviniendo, queremos que nos enriquezca este debate, para que nuestros diputados y diputadas voten por el derecho de las mujeres y dejen de lado sus convicciones", expresaron.

Lali Tubino, integrante de la Campaña, destacó que "En Rosario tenemos mejor garantizados los derechos de la salud reproductiva, pero no es la realidad de otros lugares", por lo que consideró que la ley vendría a igualar a las provincias con el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

Liliana Leyes, de ATE, aseguró que el de ayer fue "un día muy esperado". "Hoy este debate viene con una conciencia social distinta, después de tantos años de compromiso de la Campaña, nos sentimos todas muy hermanadas, nos abrazamos, nos reímos y es un momento muy especial del cual depende un futuro diferente, de mayor igualdad y oportunidades para todas. Desde ATE se nos hace muy difícil el debate, porque hay diferencias de opiniones, pero comenzamos a trabajar fuertemente sobre los principios de la Campaña que son 'educación sexual para decidir', creemos que este tema en una edad temprana de niñas y niños será una transformación social; y 'anticonceptivos para no abortar'. Claudia, de Las Pauluzzi, agregó que el momento se vivió ayer "con mucha emoción y nervios por lo que va a pasar".