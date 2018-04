A 64 días de que la pelota empiece a rodar en el Mundial de Rusia, la convocatoria o no de Franco Armani se ha convertido en el tema que domina la actualidad de la Selección Argentina. Después de otra actuación consagratoria en la noche del domingo en la victoria de River 2-0 sobre Racing, en el que fue tan decisivo como había sido para el conjunto de Marcelo Gallardo en la obtención de la Supercopa ante Boca, el arquero reclamó la consideración de Jorge Sampaoli. “Estoy esperando un llamado. Hace rato que trabajo para estar en la Selección”, se despachó Armani en el pospartido. Para sumar presión, desde el entorno del uno millonario dejaron trascender que podría considerar la opción de jugar el Mundial para Colombia, país en el que completó una trayectoria brillante siendo multicampeón con Atlético Medellín, que despertó el interés de varios equipos por contratarlo, algo que concretó River.

Mientras Sampaoli deshoja la margarita, ayer se sumaron voces especializadas para pedirle que lo incluya en la lista. “Armani está en el camino correcto. Fue de menor a mayor durante su carrera y, si sigue atajando como lo hizo contra Boca y Racing, le va a meter una hermosa presión al técnico”, dijo Ubaldo Matildo Fillol, campeón del mundo en Argentina 1978 y mundialista en Alemania 1974 y España 1982.

“Está cumpliendo una gran actuación y se mantiene en la pelea, pero después del puesto de (Lionel) Messi, el de arquero es el más tranquilo porque Sampaoli tiene como siete para elegir. Lo tenés a (Sergio) Romero, (Nahuel) Guzmán, (Wilfredo) Caballero, (Gerónimo) Rulli y (Agustín) Marchesín, Musso. Ojalá todos los entrenadores tuvieran esta posibilidad”, indicó Nery Pumpido, el arquero campeón del mundo en 1986 y que participó en los mundiales de España 1982 e Italia 1990.

Más enfático fue Carlos Navarro Montoya, ex arquero de Boca y de Tenerife. “Yo pensaba que el tema de los arqueros de Argentina estaba cerrado y los nombres, definidos. Pero cuando hay un futbolista como Armani que derriba la puerta con sus actuaciones es muy difícil no convocarlo”, opinó el Mono, y agregó: “De Armani ya me había hablado René Higuita, que lo había entrenado en Nacional de Medellín, pero me costaba imaginar cómo se adaptaría a un arco tan importante como el de River. Había que dejar que hiciera ese camino, pero lo está transitando de forma fabulosa”.

En tanto, tema César Luis Menotti pidió moderación. “¡No se metan en las decisiones del entrenador! ¿O acaso nosotros le decimos cómo tienen que agarrar el micrófono?”, afirmó el DT campeón del mundo en 1978.