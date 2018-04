“Nosotros no estamos atrincherados ni estamos en contra de la Justicia, es al revés. En lo que no estamos de acuerdo es en judicializar la política, de eso sí estamos en contra y esa es la herramienta que está utilizando el gobierno nacional”, destacó ayer a PáginaI12 el presidente del Partido justicialista a nivel nacional, José Luis Gioja, en medio de la tensión por la intervención de la mayor organización política de la oposición decidida por la jueza María Romilda Servini de Cubría. Luego de que el sindicalista cercano al macrismo Luis Barrionuevo fuera designado como interventor, Gioja aseguró que se trataba de otra “cortina de humo” porque “tendríamos que estar discutiendo temas importantes como es salir de la pobreza o el ajuste que nos impusieron. Cuando un tema le molesta al gobierno inventa alguna cosa nueva para que no podamos discutir a fondo”.

–¿Cómo tomó la decisión judicial de intervenir el PJ?

–Lo que más lamento es que en vez de estar discutiendo los temas importantes del país como salir de la pobreza, el ajuste o como crecemos económicamente, los problemas reales que aquejan hoy a la Argentina, te montan estas cosas. Estas son todas cortinas de humo que el gobierno inventa cuando quiere tapar otros temas.

–¿Lo tomó por sorpresa el fallo de intervención del partido que firmó la jueza Servini de Cubría?

–Totalmente de sorpresa. Veníamos llegando de San Juan con mi equipo y me enteré por la prensa que me llamó y me preguntó al aire si estaba al tanto. Esto han presentado ayer y lo resolvieron anoche o esta mañana. Si ves la resolución, es una cosa que ni siquiera está bien hecha. No hay una identificación con DNI de la persona que dicen que es designada para que sea el interventor. Ese Luis Barrionuevo no se sabe quién es, no se puede chequear que sea el que se presente en la sede del partido.

–Todo parece estar muy improvisado...

–Sin duda y sobre todo porque el partido está funcionando. Perder una elección no es un motivo para intervenir un partido, porque sino que le queda a los radicales, a los socialistas y a los demás partidos que se presentan y participan en el escenario electoral.

–Fue designado Barrionuevo como interventor. ¿Es una provocación?

–No quiero entrar en calificaciones ni hablar mal de nadie. Sí creo que es una falta de criterio, porque no es imparcial. Me parece que más tiene que ver con proscribir al peronismo y dividirlo lo más que se pueda que tratar de buscar una solución. Acá si intervenimos es para buscar una solución. Y con eso la tradición es encontrar un mínimo de acuerdo. Este Consejo intervino la seccional de Jujuy, vinieron todos los peronistas de Jujuy para pedir la intervención. En el caso de hoy fue todo solapado, nadie sabía nada.

–¿En las últimas reuniones del Consejo Nacional hubo presencia de casi todas las regiones?

–Desde que comenzamos con esta gestión participan todos los distritos con mucha energía y los escuchamos a todos los compañeros. Pero además nosotros hemos estado por todos lados trabajando con las inquietudes de los compañeros en cada provincia. Hemos normalizado Mendoza, Misiones, Jujuy. La verdad es que no entiendo. Es inentendible lo que han hecho.

–¿Qué pasó con la apelación?

–Bueno, se llegó al Juzgado para presentar la apelación a las 13.25 y ya había cerrado así que se va a llevar mañana a primera hora. Vamos a ver que se resuelve con la apelación porque toda sentencia de primera instancia puede ser apelada y la decisión tomada por el Juzgado hace agua por todos lados.

–¿Cree que detrás de esta intervención está el gobierno nacional?

–¡Sí, por supuesto que el gobierno está detrás. Está muy claro que necesita inventar este tipo de cosas para desviar la atención sobre los temas importantes. Yo creo que al “divide y reinarás” del gobierno se le está yendo la mano.

–¿Hubo presión hacia Servini para que emita este fallo?

–Bueno, yo no quiero mezclar las cosas, pero sí estamos convencidos de que la resolución es absolutamente recurrible porque no se ajusta a derecho, y no se ajusta a los hechos que relata. No se ajusta a nada. Habla de la intervención a Jujuy por ejemplo y esa intervención hizo posible que Jujuy tenga autoridades partidarias y hayamos metido cargos electivos en la provincia. Un senador, un diputado nacional, diputados provinciales, concejales. El escrito ignora todo eso, yo creo que aquí hay varias manos negras que quieren hacerle el juego al oficialismo. Es evidente.

–¿Ha recibido adhesiones y apoyos de los presidentes partidarios de los distritos que integran el consejo nacional?

–Claro. Casi todos los distritos mandaron su apoyo y su repudio a esta decisión incomprensible. Acá estamos con los compañeros de la provincia de Buenos Aires, hay una centena o más de dirigentes y compañeros con los que estamos reunidos evaluando la situación.

–¿Se van a quedar a pasar la noche?

–Nosotros no estamos atrincherados como se anda diciendo por ahí. Ni estamos en contra de la justicia, todo lo contrario. Pero en lo que no estamos de acuerdo es en judicializar la política, en eso sí estamos en contra y esa es la herramienta que está utilizando el gobierno. La verdad es que esto no le sirve a la democracia.

–¿Además de la apelación va a reunir al Consejo?

–Mañana (por hoy) a las cuatro de la tarde nos vamos a reunir para evaluar los pasos a seguir porque la intervención está absolutamente fuera de lugar.

–¿La cita es en la sede del PJ de la calle Matheu?

–Sí pero en caso de que no nos dejen entrar nos iremos a otro lado.